'Semillistas', la iniciativa que quiere reforestar el bosque mediterráneo con una técnica que viene desde Japón

"Las reforestaciones se hacen normalmente trasplantando árboles que se crían en viveros. En el norte de Europa va bien, porque los montes son planos, se pueden meter máquinas para trabajar y llueve suficiente", explica Daniel Calatayud, presidente y fundador de la asociación Semillistas. "Pero aquí, en el Mediterráneo, eso supone una lucha brutal. Los montes son complejos de acceder, hay que ir con pico y pala a hacer los agujeros y luego los veranos a regar para que los árboles sobrevivan".

Con esa base "surgió buscar la manera de hacerlo como en la propia naturaleza: con semillas". En el Mediterráneo, explica, "no había casi nadie trabajando así", de forma que tuvieron "que encontrar la manera".

El referente lo hallaron tan lejos como en Japón, en la figura del biólogo, agricultor y filósofo Masanobu Fukuoka y su agricultura natural, basada en no usar pesticidas ni fertilizantes y sembrar mediante las llamadas 'Nendo Dango', es decir, 'bombas de semillas'.

Desde 2018, Semillistas integra a un grupo de investigadores y científicos de Granada, junto a agricultores y vecinos particulares de la comarca de las Alpujarras, con el objetivo de recuperar las zonas afectadas en la provincia por incendios forestales.

Su origen estuvo en el fuego que arrasó más de 2.100 hectáreas de bosque en la Sierra de Lújar en 2015, un paraje que además volvió a ser castigado de nuevo en varias ocasiones, la última en 2020. En 2022 se le unió la Sierra de Los Guájares, que vio cómo se quemaban 5.100 de sus hectáreas.

Bombas de semillas

El objetivo era respetar los procesos naturales del entorno, basarse en el uso de semillas frente a la mucho más cara y complicada reforestación a base de trasplantes. Calatayud explica que se dieron cuenta a base de "cabezazos contra la pared durante varios años, porque no es nada sencillo. Hay semillas que pueden tardar años en germinar en condiciones perfectas de laboratorio, así que imagínate en este caso".

"Fukuoka pedía que no se copiasen sus métodos tal cual, sino que cada uno los adaptase a su entorno", añade. "La filosofía de la agricultura natural es imitar el proceso de la naturaleza. Un árbol para reproducirse no planta otro árbol pequeño, sino que lanza semillas a tutiplén, millones de ellas. No podemos replicar eso, pero sí intentar que cada una de nuestras semillas cuente como la que finalmente germina".

A partir de ahí comenzó el proceso de hacer ingeniería inversa sobre el proceso de la biotecnología de la industria agrícola, pero aplicado a la reforestación. Entre otras medidas, conllevó crear un laboratorio para el estudio de la biotecnología de semillas en la localidad de Pitres, combinando la observación de los procesos de regeneración natural con el conocimiento académico de las tecnologías de semillas.

Imagen de las labores de siembra de Semillistas. Cedida

"No necesitamos laboratorios hipertecnológicos, sino desarrollar una forma de trabajar no demasiado compleja, que sea fácil de aplicar desde el pueblo llano", explica Calatayud. Y añade: "Aunque algunos de nosotros seamos de perfil universitario, el trabajo ha sido estudiar esos procesos para que se puedan abordar de la forma más sencilla y barata posible".

Durante la temporada 2023-24, la asociación llevó a cabo siembras de Quercus en la sierra de Lújar, de las que un 40% de las bellotas sobrevivieron al primer verano sin necesidad de riego. Es un avance extraordinario cuando en el bosque mediterráneo la tasa en siembras directas no suele pasar del 1% o 2%.

Las semillas utilizadas en este proceso son tratadas en laboratorio mediante técnicas que mejoran su fisiología y tolerancia al estrés, además de facilitar su implantación en campo gracias a la aplicación de materiales nutritivos y microorganismos beneficiosos.

El trabajo de reforestación en la Alpujarra. Cedida

La metodología de Semillistas se inspira en las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), replicando procesos de regeneración natural. El enfoque ha sido respaldado por universidades en México y Australia, y reconocido internacionalmente como Restauración Ecológica basada en Semillas por la Society for Ecological Restoration (SER).

Adaptarse al entorno

En Semillistas trabajan en el lugar donde viven, siendo la mayor parte de sus miembros residentes bien en la propia Alpujarra, o bien en Granada capital y su área metropolitana. "Queremos intervenir en nuestro entorno, en los montes que amamos y conocemos, y eso son Los Guájares y Lújar", añade Calatayud.

"Son sierra modelo, buscamos que sirvan como lugar experimental para poder hacer cosas que luego sean trasladables a otras organizaciones y otros ecosistemas. Nos gusta la idea de que cada zona, cada pueblo, pueda gestionar sus montes, que no venga una megaempresa de fuera a decirles qué hacer", explica.

Detalle de la experimentación de semillas que realizan en Semillistas. Cedida

Actualmente, Semillistas hace acompañamiento a programas de dos organizaciones locales de la red Arba, Arba Elche y Arba Sistema Litoral Catalán. A través de un programa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se produce un proceso de transferencia de tecnología y ensayo para la adaptación de los métodos que aplican en Granada a sus ecosistemas particulares.

Al mismo tiempo, también se están celebrando desde hace dos años talleres online en los que se han compartido experiencias y tecnología con organizaciones de California, en EEUU, o el interior de Argentina. Gran parte de la información sobre los procesos con los que trabaja Semillistas, de hecho, es de libre acceso en su web, para que agricultores o asociaciones de todas partes puedan usarla en su beneficio.

"Si alguien quiere venir a sembrar con nosotros o venir a cosechar semillas, tiene que estar cerca", explica Calatayud. Y concluye: "Tenemos personal contratado para ese trabajo, pero también hacemos actividades de voluntariado. Si una organización quiere cambiar o adaptar su forma de hacer las cosas en reforestación, se puede apuntar a los cursos online, que estamos buscando la fórmula de que sean gratuitos".