Español, con una media de 45 años y la "ira" necesaria para asestar 20 puñaladas: así es el perfil del asesino machista

Esta semana, el Ejecutivo ha anunciado que destinará 160 millones de euros a las autonomías para combatir la violencia de género tras el repunte de asesinatos vicarios. La misma lacra que solo en lo que llevamos de año ya ha truncado los proyectos de vida de 15 mujeres en cada momento y lugar. El más habitual en el que tiene lugar es, precisamente, el hogar, ese espacio que debería ser sinónimo de seguridad e intimidad familiar, y a menudo ante los ojos de los más pequeños.

España corre el riesgo de que los feminicidios se cronifiquen con el paso de los años, y es que, como meses atrás explicó a ENCLAVE ODS la psicóloga sanitaria y forense, Nuria Mateos de la Calle, en el último año "no se produjeron cambios". Pero bien es sabido que de lo que no se ve no se habla, y de lo que no se habla, no existe. Por eso, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se ha dedicado durante meses a analizar 123 sentencias dictadas por Audiencias Provinciales entre 2021 y 2022.

¿El objetivo? Lanzar una alarma sobre un panorama preocupante que persiste años después. Según el informe, las víctimas de violencia dentro de la pareja o expareja son, en un 54,6%, mujeres españolas con una media de edad de 40,7 años. La mayoría de ellas (71,2%) eran madres. Los autores del texto afirman, a la luz de los hallazgos, que "la violencia entre miembros de la pareja o expareja tiene sus raíces en el género" por lo que estos estudios no pueden obviar dicha realidad.

"Evidentemente, los hombres no son invulnerables a la violencia" en este ámbito, "ni las mujeres incapaces de ejercerla". Pero, sentencian, existe un "desproporcionado mayor riesgo de las mujeres a ser asesinadas". De todas las sentencias estudiadas en el entorno de la pareja, 66 (el 88%) suponían el asesinato u homicidio de una mujer y 9 (12%) el de un hombre.

Marcha convocada por el Foro 25N en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Europa Press

Quién, cómo, por qué mata

El informe del CGPJ arroja luz sobre las características de los victimarios en las sentencias dictadas por violencia de género. El autor es un varón español en el 57,6% de los casos (38 de 66), si bien los datos revelan importantes oscilaciones entre los datos registrados a lo largo de los años. Respecto a la edad, la media es de 45,1 años, pero los autores de la investigación lanzan una advertencia: el porcentaje de agresores por debajo de los 30 años está aumentando.

Otro mito que se desmonta es el de que este tipo de crímenes tiene lugar en momentos de enajenación mental, embriaguez o bajo efectos de las drogas. La recopilación de sentencias rompe con la creencia de que sobre los crímenes por violencia de género pesa algo más que el hecho de querer cometerlos. Respecto a las circunstancias atenuantes, la más frecuente es la de la confesión.

Los autores de estos crímenes también podrían presentar una tendencia a actuar con una "conducta homicida cargada de ira y violencia". Así lo sugieren los autores del estudio médico-forense tras cuantificar la cantidad media de puñaladas asestadas en cada caso, más de 20. El arma blanca sigue siendo el medio más empleado.

En más de 2 cada 10 casos hubo situaciones de violencia habitual anteriores al crimen que no habían sido denunciadas. En un tercio de las sentencias, se demostró que la víctima había intentado poner fin a su relación con el agresor, lo que "continúa confirmando la apreciación de que la advertencia o la propia materialización de la ruptura constituyen un específico factor de riesgo", como detonante "de la reacción brutal y homicida del agresor".

El motivo, sugiere el informe, es que "es el propio modelo de relación establecido, asimétrico en las relaciones de poder, el que produce estos resultados criminales, más que los conflictos puntuales surgidos de la relación de convivencia". Todas las sentencias acabaron con pena de prisión para los acusados, que fueron condenados a una media de 21,6 años para los asesinatos y 12,8 en los homicidios. A dos se les impuso prisión permanente revisable.

Los niños, también en riesgo

Claudia [nombre ficticio] "se levantó y se dirigió a la habitación del matrimonio viendo a su padre con un cuchillo [...] Al ver que en el lecho lleno de sangre no estaba su madre, acudió en su búsqueda". La menor la encontró en el pasillo instantes antes de su muerte, la rodeó entre sus brazos "con la impotencia de no poder hacer nada por ella". Aseguró que ello "le destrozó la vida, perdió su casa, su familia, siempre con temor a quedarse sola", y hoy "permanece su sentimiento de culpa al creerse responsable de la muerte de su progenitora por pedirle que se separase de su padre".

Este relato es uno de los muchos con los que el informe revela el daño que los menores sufren al ver con sus propios ojos la violencia ejercida en casa. De las 66 mujeres asesinadas entre 2021 y 2022, 47 tenían hijos o hijas. En 4 de los casos, fueron testigos directos de los hechos o se encontraban en casa cuando se produjeron. En ocasiones, también resultaron amenazados por la acción violenta del homicidio.

Pero eso no es todo. El análisis del CGPJ también aborda la violencia hacia los más pequeños, lo que incluye a recién nacidos. En este sentido, se dictaron 13 sentencias por asesinatos u homicidios cometidos: 10 en el ámbito de la violencia de género (2), doméstica (10) y sexual (1). Las víctimas de violencia vicaria eran, según la media, niños con edades entre 8 meses y 10 años, y los autores, de 20 a 44 años, sus padres biológicos.

5 de las 10 sentencias se refieren a homicidios de neonatos cometidos por la madre. El resto fue en el ámbito familiar, por el padre, o ambos. En el primer grupo, junto a la extrema vulnerabilidad de las víctimas, se recogen situaciones de gran vulnerabilidad de la madre, por precariedad económica o por una situación de violencia dentro de la familia. Las cinco sentencias condenan a las autoras de las muertes por delito de asesinato. Todas ellas, madres biológicas de las víctimas con una edad media de 22,6 años.

Finalmente, el informe destaca que hay también casos de violencia de género fuera del ámbito de la pareja o expareja. En estos casos, se cuantificaron 35 sentencias en homicidios en el ámbito familiar (22) y homicidio no íntimo (13). Sin embargo, a pesar del repunte de la violencia sexual en España —hay una denuncia cada dos horas, según el último Balance de Criminalidad de Interior— no se contabilizó ningún caso de homicidio cometido en el contexto de estas agresiones.

El grupo de expertos que ha elaborado el informe está integrado por los magistrados María José Barbarín, Auxiliadora Díaz, Gemma Gallego, José María Gómez Villora, Vicente Magro, Almudena Nadal, Ricardo Rodríguez y María Tardón. El estudio incorpora un apartado con el análisis médico-forense de las sentencias, elaborado por el médico forense y profesor Miguel Lorente Acosta, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.