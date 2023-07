El método de los militares para quedarse dormidos en menos de 2 minutos incluso en el campo de batalla

El sueño es algo esencial para todos los procesos de nuestro cuerpo. Y es que, tal y como afirman desde la Universidad de Michigan, afecta a nuestro funcionamiento físico y mental del día siguiente, a nuestra capacidad para combatir enfermedades y desarrollar inmunidad, a nuestro metabolismo y al riesgo de contraer enfermedades crónicas.

Sin embargo, no siempre somos capaces de dormir todo lo que deberíamos. Y, de hecho, a veces conciliar el sueño es algo más complicado de lo que nos gustaría. Para evitar este tipo de situaciones, el ejército estadounidense desarrolló una técnica diseñada para ayudar a los soldados a poder dormir en cualquier momento y en cualquier lugar.

Justin Agustin, un experto en fitness con 1,9 millones de seguidores en Tik Tok, fue el encargado de popularizar este método. Aunque la técnica fue descrita por primera vez en el libro Relax and Win: Championship Performance (Oak Tree Pubns, 1981), del entrenador de atletismo estadounidense Lloyd Bud Winter.

“Esta técnica fue desarrollada en el ejército para permitir que los soldados se durmieran en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en el campo de batalla cuando el ambiente es extremadamente incómodo y hay mucho ruido. Dormir para un soldado es crucial", señala Agustin en su vídeo.

Y añade: “Según mi investigación, esto fue desarrollado principalmente para pilotos de combate, que necesitan el 100% de sus reflejos y concentración, que todos sabemos disminuye con la falta de sueño”.

Cómo funciona esta técnica

Este método para quedarse dormido en dos minutos, señala Agustin en un vídeo que tuvo más de siete millones de visitas, no tiene un estudio científico que lo respalde, pero asegura que funciona. “Si practicas esto todas las noches durante seis semanas, deberías poder quedarte dormido a los dos minutos de cerrar los ojos”, afirma.

Para llevarlo a cabo, un primer paso consiste en relajar todos los músculos de tu cuerpo conscientemente y “desconectar cada parte de tu cuerpo de la cabeza a los pies, literalmente”, afirma Agustin. Para empezar, relaja todos los músculos de la cara, incluyendo la lengua, la mandíbula y los músculos alrededor del ojo.

Después, deja caer los hombros lo más abajo posible, seguido de la parte superior e inferior del brazo, aunque solo una parte cada vez. “Asegúrate de que los hombros no estén tensos. Déjalos caer lo más bajo que puedas y mantén los brazos sueltos a los costados, incluidas las manos y los dedos”, cuenta. Entonces, imagina una cálida sensación de hormigueo, desde la cabeza hasta la yema de los dedos.

En este momento, toca respirar profundamente y proseguir en nuestra tarea de relajar el cuerpo al completo, relajando el pecho, el estómago, los muslos, las rodillas, las piernas y los pies. “Vuelva a imaginar esa cálida sensación, pero esta vez desde el corazón hasta el dedo de los pies”, prosigue Agustin.

Ahora bien, mientras hacemos esto, Agustin señala que es muy importante despejar nuestra mente de cualquier tipo de estrés. Y nos anima a pensar en dos escenarios diferentes una vez hayamos relajado todos los músculos de nuestro cuerpo: recostado en una canoa en un lago rodeado por agua cristalina y un cielo azul claro o recostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación completamente a oscuras.

Finalmente, si no hemos logrado nuestro objetivo con todos los pasos anteriores, el experto en fitness propone repetir estas palabras en nuestra mente durante 10 segundos: “No pienses. No pienses. No pienses”.

Tal y como asegura Agustin, aparentemente el 96% de las personas que dominan esta técnica son capaces de conciliar el sueño a los dos minutos de cerrar los ojos. Y si bien no existe ningún estudio científico que diga que esta técnica funciona, es una buena opción para mantener nuestra mente despejada y poder dormir bien por las noches.

