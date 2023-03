Flor Fasanella, farmaceútica y sabia de las plantas: “Se puede dormir a pierna suelta sin pastillas”

El sueño es regenerador y fuente de bienestar, energía y belleza; si no, ¿por qué pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo? La naturaleza es muy sabia y si decide que nuestro cerebro necesita descansar y desconectar durante unas horas, para estar en orden, será por algo.

Sin embargo, la mala calidad de nuestro sueño y el insomnio afecta cada vez a más población. Sabemos que evitar las bebidas excitantes (cafeína y teína), el alcohol, las cenas copiosas, el uso de pantallas… cualquier acción o sustancia que ponga en alerta a nuestra mente e inhiba el proceso de formación de melatonina (hormona responsable del sueño), rompiendo los ciclos circadianos, nos afecta a la hora de conciliar el sueño.

Volviendo a la naturaleza sabia, en vez de buscar aliados entre las plantas, tiramos, en la mayoría de los casos, por el camino más rápido: los fármacos. Pero ¿es la mejor ruta?

España es el país de la Unión Europea donde más pastillas para dormir se toman. Se estima que a finales de 2022 la cifra superaba las 187.000 personas consumiendo estos fármacos bajo prescripción médica y más de un millón de envases recetados.

Flor Fasanella, farmaceútica experta en plantas, tiene el secreto para poder dormir a pierna suelta sin recurrir a las pastillas. Ella, que en su consulta no deja de escuchar la frase “tengo sueño y no puedo dormir”, siempre responde que “la naturaleza es nuestra farmacia”. Y a partir de ahí, tira de “receta”.

Fasanella se formó como farmaceútica en la Universidad de Buenos Aires, realizó varios posgrados en Fitomedicina y Fitodermatología en la sociedad latinoamericana de Ritomedicina, Fitocosmética y PsicoInmunoNeuroEndocrinología del estrés en diversas universidades argentinas y, además, también estudió Medicina Nativo Americana y Medicina China.

Con esa mochila de conocimientos y plantas a su espalda, fundó en 2014 la Academia Florecer, un espacio de enseñanza integrativo de la salud con su fuerte en la Medicina Herbal. Y ahora pone los últimos puntos y comas a su primer libro, que florecerá en este 2023. Y que dará, a buen seguro, jugosos frutos.

Fasanella con una de las plantas que utiliza.

Flor, ya solo su nombre me sabe a yerba. Sus padres debieron intuir que ese nombre llevaba tu cara. ¿Desde cuándo le gustan las plantas?

Soy de la Patagonia Argentina, nací rodeada de mucha naturaleza, en mi infancia disfruté mucho del río y el aire libre. Amo desde pequeña la naturaleza, y no solo para disfrutarla, también para estudiarla. Mis materias preferidas en el colegio eran las Ciencias Naturales. Ahora soy un poco ciudadana del mundo porque, aunque vivo entre Buenos Aires y Barcelona, viajo mucho durante todo el año.

¿Qué aporta usted a la medicina que otros no hagan?

Soy farmaceútica experta en plantas medicinales y mi aporte al mundo es demostrar que la medicina natural es efectiva, poderosa y que puede mejorar nuestra salud y calidad de vida y, por tanto, también nuestra calidad de sueño. Tengo claro que el origen de los medicamentos son las plantas medicinales.

¿Y qué parte de ciencia hay en sus terapias?

Mucha. Considero que la ciencia nos ayuda a estudiar nuevas patologías que surgen como consecuencia de los estilos de vida actuales que antes no teníamos. Un ejemplo muy claro son las patologías autoinmunes o el estrés. La ciencia nos brinda información actualizada también de plantas medicinales para abordar tratamientos naturales para dichas patologías.

Además, las plantas medicinales no son inocuas, tienen principios activos que actúan sobre nuestro organismo y que pueden generar tanto efectos beneficiosos como algunos efectos adversos, o incluso interaccionar con medicamentos; y para comprender esto es necesario estudiar las plantas desde el método científico.

¿En qué medicinas originarias se inspira?

Trabajo con medicina china y medicinas nativas de Latinoamérica. Ambas me aportan una mirada maravillosa de cómo tratar la enfermedad, no solo desde el cuerpo físico, sino también desde la mente y las emociones.

Fasanella posa para EL ESPAÑOL.

¿Se considera una curandera?

Para mí la palabra curandera o “mujer medicina” es para mujeres que tienen la capacidad y el conocimiento para acompañar a las personas en su camino de sanación, a mejorar su calidad de vida y su salud. Yo no creo en que alguien te cura. Uno es quien se cura, la persona solo guía y acompaña. En ese caso, la respuesta sería que sí.

Puestos a curar, ¿cómo se cura el insomnio?

El insomnio está muy relacionado con el estrés, la ansiedad y la alimentación. La mente no para de analizar lo qué pasó, o de pensar en lo que pasará. Y eso genera más ansiedad y dificulta más aún el buen descanso. Y la falta de contacto con la naturaleza, también es un factor que acentúa el estrés, la ansiedad y la dificultad para dormir.

La medicina alópata nos ha acostumbrado a que siempre tiene una “solución” para nuestros problemas y aunque a veces puede salvarnos la vida, muchas veces nos tapa el síntoma y no lo soluciona de raíz. Es clave comprender esto, para buscar otras opciones que tengan menos efectos adversos sobre el organismo y generen menos dependencia. Y las plantas medicinales ansiolíticas, relajantes y adaptógenas no son “soluciones rápidas” y, por tanto, no acaban generando dependencia.

¿Entonces no debemos tomar nunca medicamentos contra el insomnio?

Cada caso es particular, desde mi mirada integrativa de la salud, pienso que no hay un solo tratamiento para una enfermedad, hay un tratamiento para cada persona. Si se consumen, que sea siempre bajo un seguimiento estricto de un profesional de salud. Y desaconsejo la automedicación, porque es mucho más peligrosa de lo que se cree.

Usted, amante de las plantas casi desde la cuna, ¿no ha tomado nunca medicamentos?

Aunque cueste creerlo, en una época de mi vida, consumía muchos medicamentos. Sufría de dolores en la boca del estómago que me inmovilizaban y tomaba una gran cantidad de antiácidos y, aun así, no me sentía mejor. Empecé a familiarizarme en la conexión del cuerpo físico con las emociones, y encontré que mi dolor estaba vinculado con enojos no expresados.

En paralelo, cursaba en la facultad las materias de farmacobotánica y farmacognosia y descubrí el poder de las plantas medicinales. Entonces uní en mí los conocimientos científicos aprendidos en la facultad con los provenientes de saberes holísticos. Trabajé mis emociones y tomé plantas medicinales, y nunca más he vuelto a tener dolor de estómago. Hay que ir al origen de los dolores o de los problemas, como los que pueden ocasionar insomnio.

¿Por qué cree que la gente se fía más de los efectos de una pastilla que de una infusión de plantas?

Porque las dosis de los medicamentos son tan altas en comparación a la dosis de sustancias que ingerimos cuando consumimos plantas medicinales que los efectos en general suelen ser más rápidos en el caso de los fármacos. Pero rápidos no quiere decir que sean más efectivos, a mi entender un tratamiento efectivo es aquel que va a lo profundo de lo que nos sucede y que trabaja de manera integrativa.

En el caso de las plantas medicinales nuestro cuerpo las absorbe mejor, sin que se presenten tantos efectos adversos. Además, la planta cuenta con varias sustancias medicinales, por lo que no solo tenemos el beneficio que buscamos, tenemos más. Por ejemplo, si consumimos lavanda, nos ayudará a disminuir la ansiedad, a mejorar la digestión, a disminuir dolores musculares entre otros efectos.

¿Qué otros remedios o trucos recomienda para combatir el insomnio?

Fundamental practicar deporte; al menos salir a caminar 30 minutos diarios. Alimentase de manera equilibrada, evitando el exceso de hidratos de carbono y tomar suficiente agua para mantener el cuerpo hidratado (2-3 litros diarios).

¿Y cuál es la lista de plantas medicinales que, con su consumo, nos harán creer que el insomnio fue un mal sueño?

Son cinco. Toma nota de ellas, de sus contraindicaciones, que también las tienen y de cómo consumirlas. Pero sí te garantizo que, si se consumen de forma constante, se acaba con el insomnio en un 100 por 100.

La lista de plantas contra el insomnio de Fasanella Lavanda. Posee propiedades sedantes y ansiolíticas, mejorando la calidad del sueño, disminuyendo el estrés, indicada para estados de hiperexcitación nerviosa. Se estima que su mecanismo de acción sedativo se debe a un aumento del neurotransmisor GABA. Contraindicaciones y efectos adversos. Se sugiere no consumirla si se están tomando antidepresivos que actúen sobre el neurotransmisor GABA, aunque no hay estudios científicos que comprueben esta interacción. Consumo sugerido. Colocar una cucharada pequeña de flores de lavanda en una taza con agua hirviendo, esperar 10 minutos, y luego colar para beber. Sugiero beber 2-3 tazas al día. Naranjo amargo. Gran calmante del sistema nervioso y ansiolítico, ayuda en caso de insomnio y estrés. Calma palpitaciones de origen nervioso. Contraindicaciones, interacciones y efectos adversos. No consumir en grandes cantidades si se padece de problemas cardiovasculares. Consumo sugerido. Colocar una cucharada pequeña de cáscaras de naranjo amargo en una taza con agua hirviendo, esperar 20 minutos, y luego colar para beber. Sugiero beber 2-3 tazas al día. Valeriana. La valeriana mejora la latencia y la calidad del sueño, reduce los períodos de vigilia y aumenta el sueño profundo. En la medicina tradicional china (MTC), la valeriana es parte de las fórmulas utilizadas para los dolores de cabeza y la depresión. Si bien la valeriana produce una calidad calmante en la mayoría de las personas, puede causar nerviosismo o excitación en otras, por eso se debe probar para ver el efecto antes de empezar un tratamiento a largo plazo. Contraindicaciones y efectos adversos. Se recomienda precaución con el uso de valeriana con barbitúricos, benzodiacepinas y otros medicamentos sedantes, también el alcohol. Consumo sugerido. Compra un extracto líquido en un herbolario y consume 2 dosis de 30 gotas al día en un vaso con un poco de agua. Pasionaria. Hierba ansiolítica, sedante y relajante, también llamada Pasiflora. Sirve para calmar la mente y es muy útil cuando el estrés crónico hace que estemos constantemente en guardia para futuros estresores potenciales (que pueden ser reales o no). Muy efectiva en casos de insomnio, palpitaciones, inquietud y vigilancia. También posee capacidad para mejorar la respiración profunda, reducir el pulso y la presión arterial, tres acciones comunes que a menudo son deseables en los estados de ansiedad aguda (ataques de pánico). Contraindicaciones y efectos adversos. La pasiflora puede potenciar los efectos de los sedantes. Consumo sugerido. Colocar una cucharada pequeña de hojas de pasionaria en una taza con agua hirviendo, esperar 10 minutos, y luego colar para beber. Sugiero beber 2 tazas al día. Melisa. Hierba excelente como antidepresiva, calmante y digestiva. Indicada especialmente en casos de palpitaciones cardíacas inducidas por la ansiedad y de migrañas asociadas con la tensión. Muy útil en el alivio del estrés y la tensión que producen insomnio. Contraindicaciones y efectos adversos. En personas con hipotiroidismo, no se sugiere su uso prolongado, ya que disminuye potencialmente la TSH (hormona estimulante de la tiroides). Aumenta además los efectos sedantes e hipnóticos de los medicamentos barbitúricos. Consumo sugerido. Colocar una cucharada pequeña de hojas de melisa en una taza con agua hirviendo, esperar 10 minutos, y luego colar para beber. Sugiero beber 2 tazas al día.

¿Y qué recomienda cuando el problema es que nos despertamos a media noche y ya es imposible volver a dormir?

En ese caso recomiendo tomar una mezcla de dos de las hierbas de las que he citado más arriba de este modo: 1 taza 30 minutos antes de cenar y otra taza 20 minutos antes de dormir. En el caso de la valeriana serían las gotas no la infusión (como comenté más arriba).

¿Hay alguna planta o plantas que nunca deberían faltar en nuestra despensa?

Sí, para mí hay cinco básicas: romero, por su gran poder digestivo hepático (ideal cuando una comida muy grasa nos cae pesada); lavanda, por su poder ansiolítico y su hermoso aroma; diente de león, por su efectividad para limpiar el organismo cuando nos intoxicamos; manzanilla, porque es súper digestiva en especial para la acidez y los problemas intestinales, además es relajante, y ortiga, por su efecto diurético ideal en caso de retención de líquidos y por su efecto antihistamínico que nos ayuda en caso de alergias.

Flor, en su Academia Florecer, avalada por la Sociedad Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, ¿qué se aprende?

Imparto cursos para que las personas mejoren su salud y calidad de vida. Estuve muchos años siendo una outsider, porque en ámbitos meramente científicos era la que traía una mirada no solo científica, y en ámbitos de medicinas originarias era la que traía una mirada con parte de ciencia. Pero soy una profesional de la salud, con una mirada integrativa del trabajo y consumo de plantas medicinales.

Hoy puedo decir que hice lo que sentí, más allá de lo que me decían que era correcto, y no me equivoqué. Porque desde que creé mi Academia Florecer en 2014 y puse en marcha mi método personal, en el que integro ciencia y medicinas originarias, he formado para la práctica terapéutica profesional a más de 6.000 personas de más de 10 países.

Y el libro que está rematando, ¿qué va a aportar?

Se titula La naturaleza es tu farmacia y es un manual de cómo aplicar la medicina de las plantas de manera totalmente integrativa. A mí me gusta trabajar tanto el cuerpo como las emociones y la mente y es mi propio método lo que enseño allí. Estoy feliz y además estoy preparando un pequeño libro de bolsillo sobre procesos depurativos con plantas medicinales que también me hace mucha ilusión que salga a la luz porque es uno de mis temas preferidos. Se titulará Medicina herbal integral.

Para terminar, ¿por qué cree que hay más de 100.000 personas que siguen sus consejos?

Hay una necesidad profunda y verdadera del ser humano de volver a la tierra, a la naturaleza. Y dentro de la salud eso se ve reflejado en un aumento del interés en los tratamientos vinculados a la naturaleza, que son menos invasivos y tiene menos efectos adversos de los tratamientos con sustancias sintéticas. Creo que me siguen porque tengo una visión integrativa de la salud y promulgo que las personas aprendan a escuchar sus síntomas a un nivel profundo. Además, al ser un tema que me apasiona tanto, me emociono y lo transmito.

