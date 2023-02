Mutilación genital femenina: "Es necesario tratar a las supervivientes sin juzgar, con empatía"

Este lunes, 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de Tolerancia 0 con la mutilación genital femenina, una jornada de concienciación a nivel mundial que recuerda la importancia de seguir en la lucha y dirigir los esfuerzos en erradicar esta práctica nociva.

Con este objetivo, la ONG Save A Girl Save a Generation lleva 15 años luchando para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, en concreto, la mutilación genital femenina (MGF) y el matrimonio forzado.

Desde Save A Girl Save a Generation aseguran que faltan muchos datos sobre esta práctica y la información que maneja está en muchos casos desactualizada. Se estima que más de 200 millones de mujeres en el mundo viven hoy con las secuelas de la mutilación genital femenina (MGF) y 4 millones de niñas sufren cada año la amputación total o parcial de sus órganos genitales, una experiencia que acarrea terribles consecuencias, tanto físicas como psicológicas.

Supervivientes de mutilación genital femenina

En España hay más de 70.000 mujeres que provienen de regiones en las que la MGF está ampliamente extendida.

Save a Girl Save a Generation y Mundo Cooperante, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, organizaron el pasado jueves en Madrid la jornada "Lazos de confianza: buenas practicas para el diálogo y el apoyo a supervivientes de mutilación genital femenina".

El encuentro reunió tanto a profesionales del sector socio-sanitario como a periodistas, activistas expertas en mutilación genital femenina y agentes de cambio del Programa Europeo Chain. Un espacio para compartir experiencias entre profesionales a la hora de hablar y abordar estas prácticas nocivas desde el respeto y la empatía, y poniendo siempre el foco en las supervivientes.

Prevención e intervención

"Falta apoyo por parte de los gobiernos y ayuntamientos en aras de avanzar hacia un cambio. Las mujeres que llegan mutiladas sienten que se las trata de forma diferente. Buscan y necesitan apoyo psicológico, que alguien les diga que no están solas, que pueden salir adelante, que entre todos podemos hacer un cambio", afirmaba Sulekha Ismail, superviviente y agente de cambio de Save a Girl Save a Generation.

Koumba Sylla, también superviviente y facilitadora intercultural en UNAF, habla de la importancia de contar con mediadores y mediadoras culturales: "La MGF es un tema tabú para muchas mujeres. Sienten vergüenza al hablar de ello, y resulta mucho más sencillo tratarlo con una compañera que entiende tu situación".

Para profesionales de la salud especializados en MGF, como la pediatra Inmaculada Su Giralt, donde debe realizarse un mayor esfuerzo es en la intervención: "Los protocolos de intervención sirven para para que las niñas nacidas aquí viajen a los países de origen de sus familias y vuelvan sin mutilar".

Y añade: "Es esencial que, desde el primer día en consulta, se hable con los padres sobre el protocolo y su compromiso y les dejes espacio para que lo reflexionen, para que te pregunten lo que necesiten. Cuando consigues convencerles de verdad, ellos mismos van a convencer a su familia en el país de origen y van a ser también defensores de los derechos de estas niñas a todos los niveles, no solo en lo que se refiere a la MGF, también en otros temas como el matrimonio forzado o las oportunidades de estudio".

Soledad Sánchez Hernández, trabajadora social en atención primaria y formadora en violencia de género a profesionales socio-sanitarios, destacó la necesidad de formar a los profesionales de atención primaria para mejorar la atención a las supervivientes de MGF: "Los protocolos guían el camino, pero lo que tenemos que aprender es a intervenir y se interviene poco por falta de formación. Faltan cursos sobre la MGF y que se reconozca como violencia de género”.

También es necesaria una mayor empatía. "La salud no es solo la parte física, hay que tener en cuenta la parte psicológica. Y estas mujeres necesitan un gran apoyo por parte de profesionales formados y preparados", afirmó Mbaye Gil Sánchez, superviviente de la MGF.

Para Stella Ugwmba, otra superviviente, activista y community trainer dentro del Proyecto Chain, "es necesario aprender a tratar a una superviviente de MGF sin juzgar, con empatía". "Porque los estereotipos y miradas también pueden suponer opresión y violencia hacia la mujer", añadió.

MGF desde los medios de comunicación

La periodista Lucía Mbomío señaló que "la solución no es que los medios cuenten con personas no blancas", sino que "no se debe perpetuar la narrativa única". Esto es,"si se aplica la conciencia de raza, la cosa cambia".

La narrativa de dolor no es lo único que define a las mujeres supervivientes y se revictimiza en muchas ocasiones a las personas que se entrevista en lugar de escribir sobre su lucha, su cambio y su trabajo en el área de la MGF. Como afirmaba Asha Ismail (activista y directora de Save a Girl Save a Generation): "Para revelarte necesitas tener un espacio donde empezar tu lucha".

Asimismo, activistas y expertas en MGF como Fátima Djara Sani o Aissatu Diallo Bah reclaman el interés de los medios por los proyectos que se llevan a cabo en la lucha contra la MGF: "Muchas veces, en las entrevistas no se tiene en cuenta el trabajo de los activistas". Y destacan la importancia del "cambio generacional", y para eso "hay que introducir a los hombres poco a poco. Los hombres son nuestros aliados en la estrategia".

Como destaca Lucía Mbobmío: "El tratamiento y presentación de la información determina el impacto y repercusión que tiene en la sociedad". Por lo que la victimización de las supervivientes en los medios, invisibiliza su lucha y minimiza su cambio. Esto representa una forma más de violencia contra las mujeres, defendió.

A continuación, puedes ver el encuentro en este vídeo.

Save a Girl Kenia

El 6 de febrero es un día sumamente importante en Kenia y por ello el equipo de Save a Girl Kenia forma parte de una jornada organizada por ACNUR y HIAS, con el lema "Colaborando con hombres y niños para transformar las normas sociales y terminar con la MGF".

En este evento participan mujeres supervivientes de la MGF, organizaciones internacionales, los líderes comunitarios y representantes del gobierno del ministerio de Género. Un grupo de 15 mujeres participantes de las formaciones “Kuelekea Mabadiliko" asistirán en representación de la comunidad Somali y Oromo, con unos pañuelos en los que aparece nuestro logotipo y el lema #stopFGM.

"Se trata de un encuentro muy importante y significativo y es un honor formar parte e intervenir para dar voz a todas las mujeres con las que trabajamos”. El día 7 de febrero se llevará a cabo una charla dirigida a hombres en exclusiva con el objetivo de involucrar a los líderes religiosos de la comunidad en el apoyo a las mujeres que luchan contra la mutilación y comentar vías de colaboración para la erradicación de esta práctica.

Este encuentro ha sido convocado por la organización Hessed y Save a Girl junto con MSF y cuenta con un espacio para hablar sobre las consecuencias de MGF y cómo pueden apoyar el trabajo de la ONG. Estas iniciativas y conversaciones son fundamentales para cambiar las normas de género establecidas y los roles que cada uno tiene en la sociedad.

Save a Girl Save a Generation forma parte activa de este cambio para generar nuevas oportunidades y otorgar voz a las mujeres dentro de sus comunidades.

