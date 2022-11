Las claves de la oleada de protestas y huelgas de los médicos de Atención Primaria en toda España

El pasado domingo 13 de noviembre Madrid amaneció bajo una marea blanca. Según la Delegación del Gobierno, unas 200.000 personas se congregaron en la capital para clamar por la sanidad pública. A la protesta siguió el inicio de una huelga indefinida que sigue aconteciendo en la Atención Primaria madrileña desde el 21 de noviembre.

Esa protesta fue la llama que prendió la mecha en el territorio nacional. Ahora, médicos de otras comunidades también podrían secundar la huelga iniciada en la capital. En Cataluña, por ejemplo, los facultativos ya han anunciado una huelga general en todos los centros sanitarios de la Comunidad para los próximos 25 y 26 de enero.

El pasado sábado, Andalucía se unió a las protestas contra el deterioro de la sanidad pública en actos celebrados en Sevilla y otras capitales andaluzas. Según la Delegación del Gobierno, a la convocatoria en la capital andaluza acudieron alrededor de 4.000 personas, aunque los organizadores señalaron que fueron 20.000 asistentes.

¿Quiénes son los convocantes?

Las manifestaciones proceden principalmente de los médicos de Atención Primaria y han contado con el apoyo de numerosas organizaciones vecinales, sindicatos o partidos políticos de izquierda como Más Madrid, Adelante Andalucía, PSOE, Unidas Podemos e Izquierda Unida. Asimismo, han recibido el apoyo de asociaciones médicas y el movimiento popular Marea Blanca.

Un montón de batas blancas durante una concentración de sanitarios en el arranque de la segunda semana de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria, frente a la Consejería de Hacienda, a 28 de noviembre de 2022, en Madrid (España).

No obstante, las movilizaciones han tenido lugar en comunidades autónomas de diferente signo político. Aunque Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades donde mayor movimiento ha habido, en Extremadura y en la Comunidad Valencia no descartan llegar a la huelga general.

La convocatoria de huelgas ha correspondido a los principales sindicatos médicos de cada Comunidad. En el caso de Madrid, ha sido la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) la organizadora de la huelga. En Cataluña, el sindicato Médicos de Cataluña (Metges de Catalunya, MC). En la Comunidad Valenciana, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV).

Aunque no todas las comunidades tienen sindicatos médicos activos. Como ya contamos en EL ESPAÑOL, por el momento, ni en Castilla-La Mancha, ni en Castilla y León, ni en Galicia, ni Asturias, ni en La Rioja, ni en Canarias, ni en Baleares existen grandes movilizaciones entre los facultativos.

¿Qué reclaman?

Tras una pandemia que ha dejado exhaustos a los sanitarios y que ha desbordado por completo el sistema de salud nacional, los médicos piden ahora que haya “una gestión eficaz de la carga de trabajo”, cuenta Alicia Martín, portavoz de AMYTS. “No se pueden pasar consultas infinitas de 60 o 70 pacientes o asumir la ausencia de compañeros”, denuncia.

Así, piden restringir el número de pacientes diarios a 30 o 31 en consulta y 21 para pediatría, “porque no da tiempo a atender más gente”. Martín asegura que ahora mismo no tienen tiempo suficiente para atender a los pacientes: “Al final lo que hacemos es atender pacientes a destajo poniéndolos en riesgo porque no podemos hacer nuestro trabajo”.

Según el Foro de Atención Primaria, el Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de más de 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras en todo el país. Además, la Sanidad ha destruido empleo durante dos meses consecutivos.

El número de médicos por cada 1.000 habitantes es bastante inferior en comparación con otros países del ámbito comunitario. Según el portal estadístico Our World in Data, en España hay 4,03 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en Italia hay 8,01 y en Francia, 5,53.

Otra cuestión sobre la mesa es la económica. En el caso de Madrid, Martín denuncia que las condiciones económicas de sus compañeros difieren enormemente de la media europea y también respecto a otras comunidades autónomas. “La gente incluso se va de Madrid a las comunidades de al lado”, indica.

A nivel nacional, los sindicatos médicos han pedido una mayor retribución salarial a través de la creación de una categoría profesional superior (A+). Según un estudio de 2019 de la revista médica Medscape, en España, los médicos tienen un salario medio de 55.000 dólares. En comparación con otros países europeos, en Alemania la media es de 200.000, en Francia de 118.000 o 70.000 en Italia.

¿Hasta cuándo?

Por el momento, en Madrid el acuerdo está aún lejos. Según denuncia Martín, la Consejería de Sanidad ha incumplido el acuerdo previo de 2020 y eso resta credibilidad a la suscripción de un nuevo pacto. “Quieren hacerlo todo a coste cero y hace falta un incremento del 25% del presupuesto de Atención Primaria”, señala.

En otras comunidades han conseguido llegar a un acuerdo. Es el caso de Cantabria, donde el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Sindicato Médico firmaron el pasado jueves 17 de noviembre un acuerdo que recogía varias de las demandas del colectivo, como la mejora de la seguridad frente a las agresiones, la estabilización de plazas o el límite de las agendas en 35 pacientes, según informó la agencia Europa Press.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha renovado los contratos de los 12.000 sanitarios contratados como refuerzos durante la pandemia de la Covid, aunque por el momento no ha sido un aliciente suficiente para parar las movilizaciones de los sanitarios.

En todo caso, según destacó en una nota de prensa Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), es necesario trabajar de una forma conjunta y cohesionada “para llegar a grandes acuerdos que permitan avanzar en la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, un modelo en crisis y que resulta fundamental para garantizar la justicia social en nuestro país”.

En definitiva, destacó la necesidad de llegar a un gran pacto de Estado en materia de sanidad.

