¿Romanticismo o toxicidad encubierta? Descúbrelo con estas cuentas de Tiktok que desmitifican el amor

El amor tóxico es aquel que se relaciona con el dolor. Y no, no nos referimos al "Te quiero tanto que me duele", sino a un dolor real que, sin duda, es síntoma de que esa relación amorosa no funciona como debería.

En algún momento, todos hemos cometido errores en una relación, pero esto no las hace necesariamente tóxicas o dañinas. El verdadero problema aparece cuando el malestar y el sufrimiento se convierten en algo habitual y no hay comunicación ni actitud de cambio.

Cuando el amor deja atrás el respeto y la felicidad que se siente al estar enamorado, lo que se concibe por amor se empieza a tambalear.

[Sara Barquinero: "Hemos roto con el amor tóxico de los 90, pero no hay una alternativa clara"]

Hay síntomas claros que demuestran que una relación de pareja empieza a resquebrajarse. Por ejemplo, cuando existe dependencia emocional, subordinación, falta de confianza y de comunicación, pérdida de autonomía y manipulación.

Si ahora mismo mantienes una relación de amor y no sabes en qué punto te encuentras, estas cinco cuentas de TikTok te ayudarán a identificar si lo que vives en tus carnes es amor o toxicidad encubierta.

Cris Blanco cuenta con 1,6 millones de seguidores en TikTok y 47 millones de 'me gusta'. Además, también está activa en otras redes como Instagram, con 147.000 seguidores, y YouTube, con 200.000.

Su pódcast en Spotify, Cómo si nadie escuchara, está en la lista de los más escuchados en España.

Entre los temas que trata destaca la desmitificación del amor romántico, las relaciones tóxicas, las inseguridades en la pareja y con uno mismo, el amor propio, la salud mental y sus experiencias con todo ello.

Con más de 18.000 seguidores y 36.000 me gusta en TikTok, Cami Ochoa crea contenido sobre qué evitar en las relaciones y cómo identificar un amor tóxico.

En Instagram también crea contenido relacionado con la autoestima y cómo superar una ruptura. Es psicóloga y busca sobre todo acompañar a las mujeres en su camino para sanar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Ochoa • Psicóloga (@camiochoal)

Las influencers Ángela Henche y Albanta San Román son conocidas por publicar contenido en Instagram, pero también por su pódcast. Keepitrude, que retransmiten en Spotify, es uno de los más escuchados en España.

Además de su pódcast graban en vídeo sus conversaciones y luego las publican en TikTok de ambas. Charlan sobre la toxicidad, la normalidad en las relaciones y las situaciones embarazosas que pueden hacer repensarnos su rumbo.

La creadora de contenido que arrasa en Instagram con casi 2 millones de seguidores, también sube videos en TikTok.

Ilustración de modernadepueblo.

Conocida por sus viñetas y cómics, también charla con otras amigas con las que hablar sobre la toxicidad no solo en la pareja, también en el entorno familiar y las amistades.

En busca de una visión feminista, aporta un toque de humor a situaciones que debemos evitar y dejar de normalizar. En busca del amor propio y en rechazo al amor tóxico.

Su pódcast, Dos rubias muy legales, emitido en Podimo, puedo arrojar mucha luz también a este respecto.

No es una cuenta de TikTok, pero sus montajes merecen la pena. Las imágenes disruptivas con collages, con fotos del pasado y del ahora, calan en la gente y mandan un mensaje claro: No a la toxicidad en las relaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Weirdtrice (@weirdtrice)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Weirdtrice (@weirdtrice)

