Escritora, activista y política, Eleanor Roosevelt fue la primera dama de Estados Unidos desde 1933 hasta la muerte de su marido, Franklin Delano Roosevelt, el 12 de abril de 1945, pocos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su esposo, se convirtió en la delegada de su país en la recién creada Organización de las Naciones Unidas, donde jugó un papel prominente en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Aunque nunca lo hizo público, un libro escrito por Susan Quinn, Eleanor and Hick, the Love Affair that Shaped a First Lady (Penguin, 2016), reveló que Eleanor Roosevelt mantuvo una relación con la periodista Lorena Hickok, la redactora asignada por Associated Press para seguir la actualidad en torno a la presidencia estadounidense. Según señaló el libro, se intercambiaron un total de 3.300 cartas.