5 países que podrían quedarse sin agua en el futuro si no actuamos

Cada vez son más los países que están combatiendo situaciones de estrés hídrico. Por eso, World Resources Institute (WRI), organización dedicada a investigar los recursos naturales de nuestro planeta, cuenta con la herramienta Aqueduct para analizar los riesgos hídricos en diferentes regiones de todo el mundo.

Además, la organización lanza un mensaje contundente en el informe Unaffordable and Undrinkable: Rethinking Urban Water Access in the Global South (Inasequible e imbebible: repensar el acceso al agua urbana en el Sur Global): "Casi la mitad de la población en 15 ciudades importantes en el sur global carece de acceso a sistemas públicos de agua entubada".

No hay que olvidar que el cambio climático tiene una gran relevancia en este aspecto, pues al aumentar la intensidad de los fenómenos atmosféricos, las sequías son más intensas o se producen mayores inundaciones. Esto, a su vez, está generando millones de desplazados climáticos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los eventos relacionados con el clima "han provocado en la última década un promedio de 21,5 millones de nuevos desplazamientos cada año".

Según la ONU en los países menos desarrollados "el 74% de la población rural no tiene acceso a agua potable"

Muchas comunidades conviven con situaciones de escasez de agua o sequía. Sobre todo en los países menos desarrollados, donde Naciones Unidas destaca que "el 74% de la población rural no tiene acceso a agua potable".

La herramienta Aqueduct indicaba que, en 2019, "44 países, que albergan a un tercio de la población mundial, se enfrentan a niveles altos de estrés hídrico". Aquellos más afectados son los que forman parte de Oriente Medio y África del Norte. Estos son 6 de ellos.

1. Jordania

Jordania es uno de los países con mayor escasez de agua del mundo. WRI situaba en 2019 su riesgo de estrés hídrico en el puesto número 5. La situación actual no es halagüeña, pues se trata de uno de los países más áridos y la mayoría de sus acuíferos están secos.

La escasez de este recurso esencial para la vida es cada vez más notable, influyendo en la actividad agrícola y también generando inseguridad alimentaria. Una escasez que aumenta debido al incremento de población tras la llegada de personas refugiadas –especialmente sirias– en los últimos años.

2. Arabia Saudí

Riyadh (Arabia Saudí)

La WRI posiciona a este país en el puesto número 8 de su ranking, convirtiéndose en una región con un alto riesgo en estrés hídrico. Esto llevó al país a tomar medidas más drásticas para garantizar una mejor conservación y gestión de este recurso. Su campaña Gota propone reducir el uso del agua en un 43% en la próxima década.

3. India

Miles de personas se congregan a orillas del Ganges durante la oración de la noche en el Kumbh Mela. Reuters

En 2018, la Institución Nacional para la Transformación de la India declaró que el país estaba sufriendo "la peor crisis de agua de su historia, y millones de vidas y medios de subsistencia estaban amenazados”. Según WRI, la zona norte del Estado "se enfrenta a un grave agotamiento de las aguas subterráneas".

Según Aqueduct, India está en el puesto número 13 del ranking con un nivel de riesgo extremo de estrés hídrico. Asimismo, analizan que los recursos de agua de este país están sobreexplotados, principalmente para riego, y destacan la intensa sequía que vivió la ciudad de Chennai en 2019.

4. Nigeria

Lagos (Nigeria)

Nigeria se encuentra en el puesto número 39 de ranking, y es un país con riesgo alto. Destaca, sobre todo, la situación de Lagos, su ciudad más grande y donde solamente alrededor de 3,5 millones de habitantes tienen acceso a agua corriente en sus hogares. Y las opciones para acceder a agua de forma segura son cada vez más escasas.

Desde el WRI explican que en esta ciudad, "16 hogares vecinos comparten una fuente que tiene agua 3 días a la semana, siempre que el propietario de la misma realice los pagos necesarios". De lo contrario, se interrumpe el servicio y las familias deben esperar largas colas para obtener agua de pozos extraídos en exceso o comprar agua embotellada.

5. Sudáfrica

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) Gtres.

Aunque Sudáfrica se encuentra en el número 48 del ranking, hay que destacar el caso de Ciudad del Cabo que compite entre las urbes que más estrés hídrico presentan a nivel mundial. "La demanda de agua de su población se ha duplicado en los últimos 18 años", aseguran desde la organización.

Ciudad del Cabo sufrió una crisis de agua sin precedentes durante el período denominado como Día Cero en 2018, y llegaron a originarse colas de personas de más de un kilómetro de longitud que esperaban recibir agua. Para abordar esta crisis, los ciudadanos tuvieron que cambiar sus comportamientos rápidamente, pues la localidad restringió el uso de agua.

Según explican desde WRI, también construyeron plantas de desalinización para mejorar una situación provocada por la mala gestión de este recurso, la falta de lluvia y el aumento de la población. Actualmente, gracias a las medidas que se llevaron a cabo en aquel momento, su situación, aunque siga habiendo restricciones, ha mejorado.

