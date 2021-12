Alba y Eric, del anuncio de Correos, llegan a Villanueva para “abrir caminos en mente y naturaleza”

Alba Cervera (Madrid, 1985) y Eric Méndez (Terrassa, 1978) acaban de llegar a Villanueva de la Vera. No son forasteros –ella se crio aquí–, pero regresan con dos proyectos de lo más innovadores. En cierto modo, complementarios. Él busca literalmente abrir caminos por la zona. Ella, abrirlos metafóricamente en la mente de la gente.

“Al niño le gustan las visitas”, bromea Cervera sosteniendo a un bebé recién nacido en el porche de un antiguo secadero de higos, transformado en vivienda familiar durante los años ochenta, en el que ella se crio.

La casa de estos jóvenes parece un corte de helado de tres colores colocado en un promontorio desde el que se pueden ver robles, enebros y, al fondo, la presa de una garganta. Estos días, esta especialista en psicología integrativa está transformando su habitación infantil en una consulta psicológica. Mientras, él lanza una empresa de recorridos por la zona.

Alba Cervera, Eric Méndez y su hijo

Volver a casa con compañía

A pesar de haberse criado en el pueblo, Cervera ha pasado dos décadas dando vueltas por Madrid, Berlín y Barcelona, donde conoció a su pareja hace seis años. “Me dedico a la psicología integrativa, he venido aquí a traerla y a criar a Leo en la naturaleza, llevábamos tiempo con ganas de venirnos, pero cuando me quedé embarazada decidimos acelerarlo, aunque los planes no fueran perfectos”, cuenta la joven.

Vivió en Villanueva hasta los 16 años y recuerda cómo en su adolescencia sintió que era el momento de irse y buscar el anonimato en las calles. Sin embargo, aclara que "ahora es justo el momento de que sí me conozcan".

Uno de los primeros recuerdos que tiene alrededor de esta casa era observar bichos. "Era una de las cosas en las que pensaba constantemente, porque si Leo se quedaba en una ciudad, no iba a poder hacer nada de esto, le iba a sacar al parque, pero no iba a estar en conexión con la naturaleza. Es la concepción de no tener una casa sólo en paredes, sino también en el campo", explica.

Méndez es un profesor de Educación Física de Terrassa, cerca de Barcelona, que nunca había estado en Extremadura. "Conocí a Alba hace seis años, vinimos de vacaciones y me quedé enamorado del sitio", cuenta.

No se creía la experiencia, pues su concepción de Extremadura no era como lo que vivió. "Al llegar aquí a principios de un verano había mucho verde, árboles por todas partes, mucha agua y robles. Me sorprendió el entorno y me encantó, evidentemente”, destaca el joven.

Le gustó la zona y le vio tanto potencial que emprendió un proyecto de recuperación de caminos y de guiaje con bicicleta de montaña, La Vera Bike, una iniciativa muy relacionada con los habitantes de la comarca de La Vera y con la bici.

La idea surgió porque, como cuenta él mismo, "hace años que soy licenciado en Educación Física y desde que empecé con 18 años a trabajar estoy vinculado a la actividad en el medio natural y a la bici de montaña, que es mi gran pasión”.

Naturaleza de Villanueva de la Vera Esteban Palazuelos

Actualmente, realiza entrenamientos online con deportistas de competición, mientras lanza su iniciativa, para la que está consultando mapas antiguos, testimonios de gente de la zona. Y está descubriendo “que hay una red de senderos totalmente cubiertos entre la maleza". Presentó un proyecto al Ayuntamiento, que le apoyó desde el primer momento para comenzar a pedir los permisos necesarios.

Un lugar ideal

La rama de la psicología a la que se dedica Cervera tiene "en cuenta no solamente a la persona, sino en qué espacio vive, con quién se relaciona, la mente, el cuerpo y el espíritu", explica.

Siempre ha estado trabajando con instituciones hasta que dieron el paso de venir aquí. "Ahora trabajo en casa para poder conciliar y estoy montando mi consulta en la que era mi habitación de cuando era pequeña", señala. Ya cuenta con algunos clientes y está disfrutando de esta maravillosa experiencia, pues como dice, emprender en casa "es una sensación muy bonita”.

Para Cervera, su profesión debe ser “profesional y cercana, porque la psicología se ha quedado en un punto muy aséptico y para mí hay que traspasar un poco eso”. Cómo te relacionas con el lugar en el que vives es, para su orientación psicoterapéutica, muy importante.

¿Cómo se puede mejorar la relación con el sitio en el que vivimos, nos guste más o menos? Esta psicóloga se refiere la importancia de "reconocer, abrirse a la potencialidad del sitio en el que estás, porque no siempre va a ser un sitio ideal".

Y, aunque ellos viven en un lugar que consideran ideal, siempre, como indica esta joven, "hay cosas que te gustan más y otras menos, pero se trata de reconocer y abrirte a esa potencialidad que tiene y explorarlo cada día con ojos de principiante. Conectarte a ese tipo de detalles pequeñitos que hacen tu día a día más especial".

Para esta pareja la espectacular vista de Gredos y la garganta de Tejea son fuentes directas de inspiración y felicidad

Villanueva y sus comunicaciones

Para Méndez, Villanueva se trata de un lugar "amable y sencillo”. Se fija mucho en la montaña, en el clima, estable todo el año. “En el verano hace calor y en el invierno hace frío, pero, a veces, no siempre, ya veis que estamos aquí de lujo en invierno, es cómodo”, cuenta.

Respecto a su vida social señala que “la gente es superacogedora", aunque todavía no han tenido la oportunidad de hacer un grupo estable con quien quedar con asiduidad.

La diferencia con la ciudad en la que vivía, continúa explicando Méndez, "son, sobre todo, los horarios". Sin embargo, “hay casi de todo en los pueblos, lo básico seguro, lo único que tienes menos variedad de cosas, en una ciudad tienes veinte mil y en cierta manera eso lo simplifica, pero si necesitas cualquier cosa, con internet y Correos tarda dos días", señala.

Méndez también señala que aunque este lugar es idílico, "puedes no acabar nunca de hacer cosas". Cuando no hay que recoger hojas, hay que podar o acumular leña, "y como no te organices acabas igual o más estresado que en una ciudad”.

Para Cervera, Villanueva no ha cambiado mucho. “La que ha cambiado soy yo, lo veo con otros ojos… tengo esa sensación de que todo está más o menos igual. Me siento más en paz con el lugar. Mi infancia sí que fue muy idílica, la adolescencia me costó un poco más, pero ahora la veo con otros ojos”, narra.

Alba Cervera, Eric Méndez y su hijo Leo en Villanueva de la Vera Esteban Palazuelos

Ambos mencionan que los bloques de granito en mitad del bosque, la espectacular vista de Gredos al salir del pueblo y la garganta de Tejea son fuentes directas de inspiración y felicidad. La psicóloga cuenta que el pueblo "está en apertura desde hace diez o quince años, ha venido mucha gente, antes forasteros había cuatro, ahora hay muchísima gente no es de aquí y vive todo el año”.

Su sueño sería ayudar a impulsar esta zona en cuanto a recursos intelectuales y económicos, aportar sus pasiones personales al pueblo y a la zona. “Pero vamos, que seguro que nos siguen llamando forasteros a los que no tuvimos la suerte de crecer aquí”, termina bromeando Méndez mientras acuna a su hijo Leo, que no será un forastero sino un local y al que parece que le gustan las visitas.

Esta pareja y otras personas de Villanueva de la Vera son ahora conocidas en nuestro país debido a la nueva campaña de Correos #ViveDondeQuieras, que pone en valor la vida en el medio rural.

Tras la digitalización emprendida por la empresa, los carteros y carteras rurales de Correos ahora pueden ofrecer a domicilio servicios que hasta ahora sólo se prestaban en las oficinas. Gracias a un despliegue de dispositivos electrónicos portátiles (PDA) y sus nuevas funcionalidades para 6.011 profesionales de reparto rurales con los que cuenta Correos en toda España.

