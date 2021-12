Vera, la joven del anuncio de Correos, defiende la vida en el pueblo: “Villanueva es muy natural”

Vera García (Torrecaballeros, 2005) es una estudiante de bachillerato de letras, la protagonista más joven del anuncio de la campaña de Correos #ViveDondeQuieras. En su intervención, afirma categórica que en su pueblo, Villanueva de la Vera, "te van a aceptar como eres, seas como seas". Visitamos a esta adolescente rebosante de creatividad, miembro de un curioso grupo de nuevos embajadores.

García llegó a La Vera con seis años. Que esta adolescente que siempre lleva un libro en la mano se llame igual que la comarca en la que vive es tal genialidad que la mejor mesa de guionistas hubiera tardado su tiempo en encontrar. Tampoco les hubiera resultado fácil inventar un lugar como este, con casas de arquitectura verata de trabazón de madera desafiando al frío y al calor entre chumberas y plantaciones de cereal.

A menos de un kilómetro de los hogares, se encuentran los saltos de agua que los locales llaman charcos. Todas esas piscinas naturales que llevan el agua desde las cumbres de Gredos hasta la vega del Tiétar.

Vera en la puerta de su casa en Villanueva de la Vera. Esteban Palazuelos

Ahora, esta joven tiene dieciséis años y, sentada en los escalones de la entrada a su casa, parece la protagonista de una serie de Netflix con sus ojos vivos y rostro recortado.

Su madre, Mercedes, explica que la elección de su nombre no tuvo nada que ver con la zona. Y añade: "confieso mi ignorancia, pero yo ni siquiera conocía de su existencia. Sino más bien que al ser mi cuarto embarazo, sería el último y bueno, Vera significa verdad". La vida trajo a esta mujer y a sus hijos hasta este lugar, en el que además de una naturaleza impresionante, existen diferentes lugares de retiro y meditación.

La verdad de Vera

La verdad de García es que estudia primero de bachillerato por la rama de letras y suele ir siempre con algo para leer. Por las mañanas el bus que hace la ruta hacia su instituto la recoge sobre las siete y media para ir a Jarandilla de la Vera, a una media hora de distancia aproximadamente. "Cada día llegamos a clase a las ocho y cuarto o así”, explica contenta.

Por la ventana del bus desfilan los bosques y los caminos de agua, y en su móvil lo más probable es que vaya mirando los stories de instagram de Raquel Martínez (@bonbonreich) o las frases de Luna Javierre. Cuenta que le gusta Javierre "porque recolecta las respuestas de muchos seguidores y resume en un post las opiniones de miles de personas, y te das cuenta de que muchas cosas no te pasan sólo a ti".

Su asignatura favorita es Historia porque le gusta descubrir "qué es lo que ha pasado antes de nosotros y qué es lo que está pasando hoy con nosotros". Otra asignatura que le atrae es Filosofía porque, literalmente explica: “nos hace cuestionarnos cosas que en el día a día no nos solemos plantear sobre el mundo en el que vivimos”.

En un futuro le gustaría estudiar la carrera de Trabajo Social, porque siempre le ha parecido relevante ayudar a las personas que lo necesitan, aunque también podría optar por comenzar Psicología. Una última opción sería Derecho, pero siempre con la intención de ser útil para los demás, explica dulcemente.

Sostenibilidad natural

"Un adjetivo que describe muy bien Villanueva de la Vera sería natural, en los dos sentidos”, destaca Vera. Y explica que "la gente es muy natural y transparente, te van a acoger y no tienen una máscara ni se muestran distintos a lo que son y aparte el entorno es muy natural, puedes ir caminando al bosque". Para ella, puede que lo esencial de su pueblo es eso, "estar rodeado de naturaleza".

La parte en la que vive le gusta, aunque piensa que lo mejor es el centro, cerca de la plaza, porque estás dentro, como protegido.

Cada verano, la familia disfruta de las paredes verticales y de los saltos de agua. Y cada invierno, su madre y hermanos tienen un ritual. "Vamos toda la familia a coger piñas para encender las primeras chimeneas, siempre vienen mis hermanos pequeños que tienen ocho y doce años correteando e inventándose juegos" explica.

Además, cuenta que en la zona baja del pueblo, por donde suelen ir, hay un gran bosque de pinos, cerca de la aldea del Tudal. Se trata de un sitio que tiene un significado auténtico para Vera. "Es un recuerdo que forma parte de mí porque siempre voy ahí con mis amigas, y pasamos la tarde, reímos, incluso lloramos, pero lo pasamos muy bien juntas".

"La esencia del pueblo sigue igual a cuando era pequeña", destaca García

En los últimos diez años, que se ha criado y crecido en el pueblo, siempre se sintió acogida. Y recuerda que "su esencia sigue igual que cuando era pequeña, la gente ha empezado a venir más ahora a los pueblos, pero sigue igual". Lo mismo que los comercios y los parques. "La gente que viene, por lo general no es a vivir, se construye sus casas o fincas, o se alquilan algo, y es algo temporal”, explica.

El ocio y las fiestas

En un par de años será quinta, una tradición que continúan celebrando muchos pueblos, al considerar como quintos a aquellos que cumplen 18 años. Por ello, García podrá tener un rol especial en la singular celebración del Peropalo, un muñeco de tamaño natural, que, como tradición, todos giran a su alrededor en las fiestas del pueblo.

“La fiesta del Peropalo todos los años deja anécdotas. Demuestra lo unido que está el pueblo a través de ella. La esencia de los pueblos son las fiestas, ¿no?", señala. Asimismo, cuenta que "en el día de la cabeza, los quintos se reúnen y saltan alrededor, independientemente de que se lleven bien o mal porque están unidos”.

Para conocer un poco más esta historia, explica que el Peropalo "era un señor que era un ladrón y abusador, la fiesta cuenta su historia y consiste en sacar el muñeco, pasearle y el último día se quema como símbolo".

Pregunta.- Y aquí, ¿cómo es el ocio?

Respuesta.- No te voy a mentir, no es como en Madrid, no puedes irte de aquí para allá, pero cuando llega el momento de salir lo coges con ganas, no estás acostumbrado a ir a sitios todos los fines de semana. Los planes juveniles normalmente se improvisan, te llegan por oídos de alguien, hablas con tus amigos y venga. Nos lleva la madre de Rosa, vamos a Valverde. Este fin de semana pasado, por ejemplo, fueron las fiestas de Jarandilla, los escobazos, y fue todo el mundo allí.

Plaza de Villanueva de la Vera, Cáceres. Esteban Palazuelos

Hace poco, un grupo de personas lanzaron firmas para reabrir un lugar de ocio nocturno en el pueblo. García destaca que "debería haber un lugar para que puedas estar con tus amigos en el invierno, aparte de la biblioteca municipal, porque ahí tienes que estar en silencio, no hay un lugar que no sea un bar, en mi generación se echa de menos un sitio en el que haya música”. Cree que pronto podrán conseguirlo.

Además, con bastante razón, supone que el primer encierro de la pandemia fue más llevadero allí que en las ciudades. Pero "también fue duro, porque te asomabas a la ventana y no veías a nadie, escuchabas sólo silencio y ahí te das cuenta que lo que forma un pueblo es la gente”.

Un futuro natural

Del casting para el nuevo anuncio de Correos se enteró “por un cartel que difundieron, y como es un pueblo y era invierno, se presentó casi todo el mundo [sonríe], entonces nada, fuimos a hacer todos el casting”.

Resultó seleccionada y la grabación la vivió con algunos nervios. Recuerda que "era raro tener muchas cámaras enfocándote, pero fue muy bonito y especial", le hizo sentir que los pueblos son importantes.

Vera en su pueblo, Villanueva de la Vera. Esteban Palazuelos

Y explica que "Correos sirve para que te lleguen las cosas realmente cuando vives en un pueblo. Aquí hay algunas tiendas, pero no tienes un centro grande ni mucha variedad, así que lo que quieras comprar especial lo tienes que pedir para que te lo traigan a casa".

Tiene muy claro su futuro, pues siempre ha creído que le gustaría tener una casa en su pueblo. "Después de encaminar mi vida, estudiar lo que yo quiera y luego para tener hijos me gustaría que crecieran donde yo he vivido y disfrutaran de lo que es estar aquí y lo que me ha aportado a mí", concluye.

