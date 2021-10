Alianzas, 'big data', drones y 10.000 árboles nuevos: así será 'El Bosque de Deloitte' que reforestará Ávila

Sábado 14 de agosto de 2021. Uno de los mayores incendios de la historia de España comienza con algo tan inoportuno como un coche averiado en la cuneta de la carretera N502 (Ávila-Córdoba). Son apenas las once de la mañana cuando las llamas del vehículo se comienzan a extender sin control por una ladera.

En menos de una semana se pierden más de 22.000 hectáreas de 14 municipios de la provincia de Ávila, y varios de ellos tienen que ser desalojados.

Aún, visitando la zona, pueden verse las negruras y los árboles calcinados y se puede oler el desastre. El valle de Amblés, la zona de sierra de Ávila entre la cuenca alta y media del río Adaja, está definida por tres alineaciones montañosas, al este, sur y norte: las sierras de La Serrota, La Paramera y la propia Sierra de Ávila.

Campo quemado en Ávila donde se llevará a cabo la reforestación. Jorge Barreno

En el suelo, las tierras pardas oscurecidas superficialmente se remueven sobre granitos y gneis, y sobreviven hileras de encinares adehesados en los bordes de la catástrofe.

Uno de los agentes forestales nos recuerda cómo, cuando se produce un suceso de tal magnitud, lo primero es avisar a las provincias limítrofes para que den también ayuda para contener el fuego. “Tenemos mucha suerte de ser vecinos de la región de Madrid, que cuenta con muchos medios”, ironiza.

Explica también el procedimiento por el que se consiguió finalmente controlar el fuego, subrayando la metáfora: “Cuando un fuego es muy violento, es como en la vida, la única manera de pararlo es quemar el lugar al que va a llegar antes de que lo haga con llamas descontroladas, se llama contrafuego”.

Según las cifras oficiales de las Estadísticas de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el incendio de Navalacruz es el octavo mayor jamás habido en España –el primero es el de las Minas de Riotinto en 2004–.

Aquí, Pueblos como Sotalbo (un 79,97%), La Hija de Dios (un 72,69%) y San Juan del Molinillo (un 72.32%) han visto calcinado más del 70% de su superficie.

Cuando un fuego es muy violento, la única manera de pararlo es quemar el lugar al que va a llegar antes de que lo haga con llamas descontroladas

Sin embargo, se puede decir que estamos en un lugar con suerte, como veremos. Algunos paseantes por la ladera no vestidos de verde dan prueba de ello, pero sobre todo lo da la existencia de helicópteros y drones que sobrevuelan el área.

Tecnología contra la deforestación

En 2019, la revista Science publicaba un artículo internacional (Bastin et al.) según el cual existiría espacio en la Tierra para cientos de miles de millones de árboles nuevos, y esto podría servir para reducir de un golpe los niveles de carbono atmosférico en un 25%.

De hecho, uno de los conceptos más utilizados hoy en día es el de huella de carbono de una empresa que no es otra cosa que la suma de todos los gases de efecto invernadera (GEI) que esta emite de modo directo o indirecto como resultado de su actividad.

Sin embargo, plantar árboles sin más con la mejor intención puede ser incluso antiecológico. Como explicaba recientemente a ENCLAVE ODS el ingeniero del Basque Center for Climate Change Jorge Moreno, “plantar árboles en cualquier lugar no es la solución”, puesto que “la clave es la recuperación de los ecosistemas, no debemos alterarlos sino ayudar a mantenerlos y restituirlos, especialmente aquellos que eran ricos en biodiversidad”.

Pueblos como Sotalbo, La Hija de Dios y San Juan del Molinillo han visto calcinado más del 70% de su superficie. Jorge Barreno

Ahora, las nuevas tecnologías permiten ser inteligente en la elección de los lugares para detener el problema de la deforestación: un cambio disruptivo para recuperar el carbono emitido en tiempo récord.

Este lugar será afortunado, como ha podido saber ENCLAVE ODS, por formar parte de El Bosque de Deloitte, parte de la estrategia global de la consultora y su fundación denominada World Climate para cumplir con los objetivos para 2030.

Esta elección estratégica reforestará 10.000 árboles –prácticamente uno por empleado de Deloitte–, con la ayuda de personas, pero también de las nuevas tecnologías, en concreto el big data y los drones inteligentes, una fórmula mixta realmente novedosa.

Al menos tres empresas (Dendra Systems, Flash Forests y CO₂ Revolution) están liderando en nuestro continente el mercado de la reforestación con drones.

Como explican desde CO₂, start up colaboradora en el proyecto abulense, a partir de los estudios previos realizados, la regeneración de los montes quemados es un proceso complejo que depende de diversos factores, como son “el tipo de vegetación preexistente, la naturaleza del suelo y las condiciones climáticas posteriores al incendio".

CO₂ está trabajando en el diseño de una semilla inteligente capaz de germinar “con un 80% de probabilidad”

Y avisan: "Las circunstancias regenerativas del primer año posterior al incendio tienen consecuencias determinantes en la evolución a medio y largo plazo del monte”.

Actualmente, CO₂ está trabajando en el diseño de una semilla inteligente, es decir, una semilla que fuera capaz de germinar “con un 80% de probabilidad”. Los drones que sobrevuelan la zona utilizan guía por GPS y cartografía y llevarían depósitos con capacidad de hasta 2500 semillas inteligentes.

De esta manera, de una forma autónoma podrían detectar las zonas que son más apropiadas para dejar caer estas semillas. A una velocidad elevada: hasta dos hectáreas en diez minutos. Para tomar la decisión, usan cámaras espectrográficas que realizan fotografías y, en función de ciertos parámetros, deciden la mejor fiabilidad de esa siembra.

Una semilla inteligente es una semilla “pregerminada y embebida en una cápsula biodegradable”, que puede contener además “polímeros superabsorbentes, abonos, herbicidas naturales, repelentes orgánicos –para que los animales o insectos no se coman estas semillas–”, explican desde la startup.

Por primera vez en la historia, el proceso de siembra se podría diseñar desde arriba, para la autosostenibilidad del bosque.

El Bosque de Deloitte reforestará 10.000 árboles, uno por cada empleado. Jorge Barreno

¿Cómo determinar el orden de las acciones e incluso el de las semillas que deben lanzarse? Uno de los especialistas locales involucrados en el proyecto señala que, antes de pensar en los árboles, se tienen que “reducir los procesos erosivos, a fin de mantener el suelo y recuperar la cubierta vegetal, mediante la implantación de una masa arbórea y arbustiva, antes de recuperar la actividad biológica y forestal”.

El tiempo servirá para determinar si somos capaces de, primero de todo, evitar los desastres evitables y, por otro, reparar el daño que hacemos al medioambiente por nuestros sistemas de producción.

“Una ladera con suerte”, repite el agente forestal señalando a lo que será El Bosque de Deloitte. Más bien, una ladera con apoyos, de la Administración pública, una empresa que quiere colaborar y una novedosa startup; una suma de fuerzas.

Sigue los temas que te interesan