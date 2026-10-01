WAS renueva su Junta, estrena Código Ético y nombra a Marta González-Moro presidenta

La nueva Junta estará presidida por Marta González-Moro, CEO de 21gramos e impulsora de Marcas con Valores, que sustituye en el cargo a Mónica Chao. Hasta ahora, González-Moro ocupaba el puesto de tesorera de la asociación.

Charo Izquierdo y Delia García seguirán formando parte del equipo directivo de Woman Action Sustainability (WAS), cuya composición fue aprobada durante la Asamblea celebrada el pasado 23 de septiembre.

Izquierdo, directora de Magas, el vertical de EL ESPAÑOL sobre mujer y liderazgo femenino, ocupará la Vocalía de Relaciones Institucionales.

García, Chief Sustainability Officer de L'Oréal España y Portugal, asumirá la Vocalía de Innovación y Networking. Ambas han sido reconocidas entre 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'.

Laura Rodríguez ejercerá como secretaria y Rebeca Cordero asumirá la tesorería. Las demás vocalías se repartirán entre ámbitos como las alianzas, la comunicación, los eventos, la mentoría y la participación de las socias.

Esta nueva estructura supone un cambio para la hoja de ruta de WAS que organizará su actividad en las tres áreas socias, actividad y alianzas. La primera estará dirigida a fomentar la participación de las más de 200 mujeres directivas que integran la asociación.

El segundo área reunirá los think tanks, las vocalías y programas como WAS Circulamos y Mentoring. Alianzas se ocupará del Consejo Asesor y de ampliar la colaboración con otras entidades. El nuevo plan estratégico cuenta con la gobernanza y la transparencia como nuevos ejes.

El cambio en la dirección coincide con la presentación del primer Código Ético y Conducta de WAS, dado a conocer durante un acto en Sagardoy Business & Law School.

Este documento establece las normas que deberán seguir no solo la Junta Directiva, sino también las socias y todas las entidades que colaboren con la organización. Para supervisar su aplicación y estudiar posibles incumplimientos, WAS creará un Comité de Ética independiente formado por entre tres y cinco socias.

WAS pondrá en marcha un canal confidencial para comunicar posibles infracciones y se compromete a responder en un plazo máximo de siete días.

El Código contempla sanciones en función de la gravedad de cada caso. Acoso, corrupción o greenwashing (lavado verde) deliberado podrán suponer la pérdida definitiva de la condición de socia.

Si los patrocinadores y aliados quieren colaborar con WAS deberán aceptar formalmente estos principios, sin poder influir en las conclusiones o recomendaciones de la asociación.

"En un momento de fatiga informativa y polarización, WAS quiere seguir siendo una voz que aporte rigor, evidencia y confianza", ha señalado Marta González-Moro. Para la nueva presidenta, el Código es la forma de comenzar este periodo "con reglas claras y un compromiso firme con la integridad".

WAS también ha creado una Dirección General, cargo que ocupa María Ángeles Huerta desde el 1 de octubre. La ingeniera industrial y socia de la organización cuenta con experiencia profesional en innovación y sostenibilidad.

Con estos grandes cambios, WAS busca aumentar la participación de sus socias y reforzar su presencia en el debate sobre sostenibilidad, liderazgo femenino y buen gobierno en España.