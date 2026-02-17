Colectivos activistas denuncian "contaminación" por metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Un grupo de agricultores recolectando en el Campo de Cartagena. Sindicato de Regantes

Los suelos agrícolas del Campo de Cartagena presentan "contaminación por metales pesados". Así lo denuncian la Asociación Ecociudadana Por un Mar Menor Vivo y SOS Mar Menor, aportando un listado: plomo, cadmio, zinc y cobre.

Estos colectivos explican que esos metales aparecen en mapas oficiales "revelados en un juicio" contra Tragsa por la balsa del Lirio en la conocida como Sierra Minera, ubicada entre los municipios de Cartagena y La Unión, cerca del Mar Menor, y que antaño fue un relevante punto de la minería española.

Tales mapas fueron elaborados por el equipo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, con apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena, y muestran zonas con niveles de metales pesados "por encima de los límites legales", algo que pone en riesgo la salud de agricultores trabajadores y consumidores por los restos que pueden contener los alimentos.

Caroline Rivière, de la Asociación Por un Mar Vivo, alerta de que "hay una contaminación brutal en la Sierra Minera, en ramblas del Mar Menor y en suelos agrícolas" del Campo de Cartagena. "Los trabajadores están expuestos a nubes de polvo con cadmio, plomo y zinc, que se acumulan en el cuerpo y causan enfermedades graves".

Mapas oficiales de isoconcentraciones de cadmio y zinc en suelos del Campo de Cartagena, con zonas rojas superando límites legales.

Los trabajadores del campo respiran y absorben estos tóxicos al labrar y cosechar, mientras las plantas los acumulan en sus raíces y frutos.

"Las hortalizas y frutas cultivadas allí están contaminadas, según leyes existentes. Esto afecta a miles de consumidores en España y Europa", afirma Caroline Rivière. "La Consejería sabía del problema desde 2023, pero no ha actuado; alguien debe responder por esta inacción".

La Asociación Por un Mar Menor Vivo y la Plataforma SOS Mar Menor exigen "medidas" al Gobierno de la Región de Murcia ante un problema que "afecta a la salud de los alimentos".

Los dos colectivos también piden datos completos de los mapas, como analíticas por muestra, potencial de Hidrógeno, un muestreo para localizar zonas sensibles a la contaminación en el Campo de Cartagena, así como medidas de protección para la producción alimentaria y la salud laboral.​​

Rivière insiste en actuar con precaución: "Exigimos los datos del dataset primario o un nuevo estudio urgente". "Las lluvias arrastran estos metales al Mar Menor, afectando a peces y moluscos".

Vista de Puerto Mayor en la Manga del Mar Menor. EFE

Los activistas valoran positivamente las obras realizadas en ramblas para estabilizar suelos con capas de tierra y vegetación, pero a su vez, también reclaman "vegetalizar la Sierra Minera y cerrar pozos abiertos porque los episodios de viento y lluvia siguen moviendo contaminantes".

Por último, lamentan que la Universidad Politécnica de Cartagena, Tragsa o la Consejería de Agricultura conocían estos datos, pero no llevaron a cabo las medidas necesarias para la protección del medioambiente y de las personas. "Alguien tendrá que responder de esto", según recalcan ambas plataformas en su comunicado, tras conocer la existencia de los citados mapas que ha trascendido en un juicio.