Un estudio detecta un "bloom fitoplanctónico" causado por 'Alice' en el Mar Menor y se activa un "gabinete de crisis"

Una panorámica aérea del estado del agua del Mar Menor, en Santiago de la Ribera, tras el paso de la dana 'Alice'. Efe / Marcial Guillén

'Alice' podría causar una nueva crisis ambiental en el Mar Menor, consistente en un estallido de algas. La comunidad científica ha dado la voz de alarma sobre las consecuencias que podría tener la dana para el débil ecosistema de la albufera, cuyo nivel del mar ha aumentado 10 centímetros por encima del valor medio, después de sufrir la entrada a gogó de "sedimentos", "nutrientes" y "aguas turbias procedentes del Mediterráneo".

La posibilidad de que los aportes de la dana 'Alice' conviertan el Mar Menor en una nueva sopa verde está sobre la mesa. De hecho, se ha realizado un estudio sobre la evolución del ecosistema entre el sábado y el miércoles, elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el CEBAS-CSIC y la Dirección General del Agua (Tragsatec).

El documento alerta de lo siguiente: "En general, en estos cuatro últimos días, los valores de clorofila se han triplicado en el sur (boya C) y duplicado en el norte de la laguna (boya A), alcanzando valores muy superiores a las concentraciones basales de esta variable en los últimos años".

Tal apreciación se realiza en base a los datos recogidos en los sensores de las golas y las boyas distribuidas de forma estratégica por los 136 kilómetros cuadrados de superficie del Mar Menor, para monitorizar su estado. Este sistema de medición ha detectado que los niveles de clorofila apuntan a una hipoxia del ecosistema.

"Las concentraciones de esta variable han sido, por lo general, más elevadas en el sur (boya C) que en el norte (boya A). Hasta el día 12 a mediodía, en las partes más profundas (fondo) se han llegado a superar los 3 miligramos por litro en la estación C (sur) y los 2 miligramos por litro en la estación A (norte). A partir del mediodía del día 12, esta variable experimenta un notable incremento, especialmente en la zona sur (boya C), donde por la tarde supera concentraciones de 4 miligramos por litro".

¿Merece la pena arruinar el Mar Menor cada otoño o cada lluvia por ser la Huerta de Europa?



Respeto❣️y💪🏻apoyo a la gente que se gana la vida con la agricultura en torno a él, pero el brutal arrastre de tierras debe minimizarse

-Terrazas

-Mejor gestión territorial

— Nuestro Mar Menor (@NuestroMarMenor) October 12, 2025

El “cambio de nivel” del Mar Menor lo atribuye a la entrada de entre 6,9 y 15,8 hectómetros cúbicos de arrastres, procedentes de ramblas como la del Albujón o La Maraña. Este informe hace un análisis de la carga que llevaban esos nutrientes y concluye que hay presencia de "sólidos en suspensión; sedimentos; nitratos y fosfatos, "con una carga muy elevada de nitrógeno (48 Mg), fósforo (22 Mg) y carbono orgánico (353 Mg)".

“Los datos muestran que la entrada de agua masiva hacia la laguna causó una estratificación de la columna de agua, pero reversible, de corta duración, principalmente debido al flujo masivo y rápido del agua entrante a través de las golas, sobre todo de la del Estacio. Durante el episodio, el efecto más crítico ha sido la reducción de las concentraciones de oxígeno disuelto en la zona profunda de la zona sur, hasta valores propios del estado de hipoxia”.

Por las redes sociales, no han dejado de circular imágenes del color marrón del agua del Mar Menor, pero a los técnicos no les preocupan esos "picos de turbidez porque han sido "efímeros". Lo que más inquietud les genera es la clorofila que podría desencadenar un episodio de 'sopa verde':

“Sí es preocupante la tendencia de aumento de la clorofila a en toda la laguna, especialmente a partir del día 12, lo que indica un proceso de bloom fitoplanctónico, alimentado por las entradas de agua dulce y nutrientes a la laguna. El seguimiento de la evolución de esta variable, y sus consecuencias sobre otras variables, por ejemplo en el oxígeno, es crítico en los próximos días ya que las entradas de masivas de nutrientes podrían estimular aún más el desarrollo fitoplanctónico”.

“Todo dependerá de las condiciones climatológicas de contorno en los próximos días. Si las condiciones son muy estables, se podría intensificar el bloom fitoplanctónico y el consumo de oxígeno, y si son algo más inestables, favorecerá la mezcla vertical de la masa de agua, disminuyendo la probabilidad de efectos dañinos para el ecosistema”, según recoge el estudio.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, supervisando las labores de limpieza en las playas del Mar Menor. CARM

A la vista de las conclusiones de este estudio, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y la empresa Tragsa han activado el "modo gabinete de crisis", para hacer un seguimiento de la evolución del ecosistema.

En su estudio avanzan que durante los próximos días, equipos de los citados organismos seguirán recogiendo muestras de la cuenca y la laguna, "para determinar la magnitud del evento en términos de balance de agua y nutrientes, aspecto clave para evaluar las causas de la alteración de la laguna y las medidas más eficaces para la recuperación del ecosistema".

Entretanto, la Consejería de Medio Ambiente mantiene activo un operativo de 119 efectivos y 16 camiones que realizan achiques, labores de limpieza de barro y baldeos en las calles de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, municipios que se levantan a orillas del Mar Menor. Este retén también se ocupa de la biomasa que la dana ha dejado en las playas donde ya han retirado 48 toneladas.

Críticas ecologistas

Pero eso no ha impedido las críticas de colectivos ecologistas y plataformas que luchan por recuperar el ecosistema de la emblemática albufera murciana. 'Pacto por el Mar Menor' se ha mostrado "muy preocupado" por la situación y 'Por un Mar Menor Vivo' ha criticado la situación en X: "Seis años después, muchos temen ver reproducirse una anoxia en el Mar Menor: ¿Para cuándo soluciones útiles para proteger el Mar Menor?"

Con el mismo tono crítico se han pronunciado en cuentas de redes sociales, centradas en divulgar contenido sobre el estado de la albufera. Prueba de ello es esta publicación de @MarmenorKO_: "Tal como les advertí que podría suceder, ha ocurrido. Se ha detectado un incremento generalizado en la concentración de fitoplancton, lo que ha derivado en la formación de una nueva proliferación algal masiva, comúnmente conocida como sopa verde".

"La evolución de este fenómeno dependerá en gran medida de las condiciones climáticas que se presenten en las próximas semanas [...]. En este contexto, resulta imperativo que el proceso eutrófico no se intensifique, ya que podría desencadenar una nueva crisis ambiental de gran magnitud".