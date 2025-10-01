Jane Goodall, la voz que transformó la primatología al derribar fronteras entre los humanos y los grandes simios

Jane Goodall ha muerto. Este nombre no necesita presentaciones. Se trata de nada más y nada menos que de una de las grandes etólogas de todos los tiempos. Además, su perfil ha destacado a lo largo de los años por su compromiso con el activismo ecologista y medioambiental. Por otro lado, también fue Mensajera de Paz de la ONU.

Desde su infancia, la británica mostró una gran fascinación por el mundo animal, que la coparía profesionalmente durante décadas. No obstante, no sería hasta los 23 años cuando la experta viajó a Kenia y consiguió trabajar con el antropólogo Louis Leakey.

Aunque la posición que ocupó entonces fue la de secretaria, su jefe logró ver en ella una pasión que desembocó en el primer estudio de campo prolongado en chimpancés salvajes.

Sin embargo, su gran oportunidad llegaría en 1960, cuando, tal y como reflejan en la institución que lleva su nombre en España, desembarcó en Gombe. Entonces, sus investigaciones pioneras removieron los cimientos de lo que se conocía.