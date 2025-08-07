Vídeo | Así es 'El Desierto de los Niños', el proyecto solidario que revoluciona Marruecos

Cada Semana Santa, decenas de familias cruzan el Estrecho rumbo al sur de Marruecos para participar en El Desierto de los Niños, una expedición solidaria creada por Nacho Salvador y Ana Martínez. La iniciativa nació con el propósito de unir la emoción de la aventura en 4x4 con un firme compromiso social, llevando material escolar y apoyo a comunidades remotas. “Queríamos que nuestros hijos vivieran algo real, que entendieran el valor de compartir”, explica Salvador, director del proyecto.

Desde su consolidación en 2009 como Asociación El Desierto de los Niños (ADN), el proyecto ha contado con el respaldo de empresas como Hyundai y Alain Afflelou. A lo largo de los años, han construido bibliotecas, rehabilitado guarderías, donado sillas de ruedas y fomentado el comercio local. Todo esto se realiza en coordinación con asociaciones marroquíes, que ayudan a identificar las necesidades más urgentes.

Más allá de la ayuda material, la experiencia deja huella en quienes participan, especialmente en los más jóvenes. Antonio De La Rocha, que comenzó a ir con su familia cuando tenía cuatro años, lo resume así: “Me marcó que un niño de 10 años viniera a mí, yo con 21, sorprendido de la pobreza del lugar. En ese momento te das cuenta de que haber ido allí todo este tiempo ha servido de algo”. Al regresar en el ferry, preguntamos a los más pequeños qué les había parecido la experiencia, e Iván Ortega se quedó con una sola palabra: “Bonito”.