GDT EWPY 2021 Ganador absoluto.

"En realidad sólo había dos ejemplares de la especie de medusa cotylorhiza tuberculata que se movían justo debajo de la superficie del agua, impulsadas por sus propias contracciones y la ligera corriente de remolinos que prevaleció en este día. Las once medusas que se ven en la imagen son el resultado de once lanzamientos de flash debajo de los dos individuos mientras seguía el movimiento de los cnidarios a través del marco. Durante más de seis años traté de plasmar esta imagen y hubo innumerables intentos fallidos, algo que no es sorprendente teniendo en cuenta la imprevisibilidad de los factores que eran indispensables para el éxito de la imagen".