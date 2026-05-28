El pueblo ideal para comer el mejor queso y bañarse en el río: desde hace 30 años despiden el año en el agua

La pintoresca región Castilla-La Mancha está llena de contrastes. En la provincia de Ciudad Real hay un pueblo rodeado de arroyos y bosques de ribera que más allá de ser una de las entradas al Parque Nacional de Cabañeros, es un destino peregrino para los amantes del buen queso manchego.

Hablamos de El Robledo, un municipio de apenas 1.000 habitantes situado en el precioso valle donde confluyen los ríos Alcobilla y Bullaque. Las primeras crónicas escritas ya mencionaban este asentamiento en 1214 bajo el nombre de "Robredum de Migael Díaz".

El famoso Libro de la Montería de Alfonso XI consagró este lugar como "El Robledo de Bullaque". No fue hasta el año 1985 cuando la localidad consiguió constituirse de forma independiente tras segregarse de Porzuna.

Río Bullaque a su paso por El Robledo (Ciudad Real). Sabor Quijote

En lo que respecta a su patrimonio, su principal referente es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del siglo XIX construida con muros de mampostería y sillares de piedra. Destaca por su torre de tres cuerpos que da la bienvenida a todo aquel que decide parar.

Al encontrarse en las inmediaciones de Cabañeros, desde el propio casco urbano se puede acceder directamente a la conocida Raña del Parque Nacional. Esta inmensa llanura arbolada es apodada como el "Serengueti español" por el cierto parecido a la sabana africana.

Allí se pueden avistar grandes manadas de ciervos en libertad, jabalíes y majestuosas aves rapaces como el buitre negro o el águila imperial. Además ofrece excursiones a estilo safari en 4x4. A diferencia de otras zonas de Castilla-La Mancha, el agua es el gran protagonista en El Robledo.

El río Bullaque cruza el propio municipio formando un ecosistema de ribera frondoso y fresco ideal para los meses de primavera y verano. Cuenta con una zona de baño limpia y acondicionada conocida como la presa: un punto idóneo para hacer rutas en kayak o piragua.

Baño de fin de año en el río Bullaque. Diputación de Ciudad Real

En este mismo lugar, cada 31 de diciembre a las doce del mediodía, cientos de vecinos y visitantes desafían las gélidas temperaturas para bañarse en el río.

Una tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial que nació en 1995 como un acto de protesta pacífico cuando el Bullaque se secó por completo. Al salir del agua congelada, todo el municipio recompensa a los valientes con un caldo y unas migas manchegas para entrar en calor.

El queso más premiado de España

Adiano, el queso más premiado de España.

No se puede hablar de El Robledo sin rendirse ante su mayor tesoro gastronómico: el queso artesano Adiano. Elaborado en la finca El Campillo con leche cruda de ovejas manchegas, este producto con Denominación de Origen Protegido (DOP), acumula decenas de galardones en los prestigiosos World Cheese Awards.

Su 'Afinado' está catalogado como "el mejor queso manchego DOP del mundo", mientras que el curado y el reserva lideran sus categorías a nivel global. Detrás de este manjar hay una filosofía que combina tradición y sostenibilidad. Las ovejas pastan libremente por los campos de la finca donde también cultivan cereales y forrajes que completan su dieta.

Para aquellos que no sabían de su paradero, ya tienen pendiente una visita a este oasis natural y gastronómico en el corazón de Castilla-La Mancha. El Robledo te espera.