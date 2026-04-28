El pueblo de 60 vecinos con un mirador de aguas turquesas que parece Galicia: esconde un castillo del siglo XII

La diversa geografía de Castilla-La Mancha esconde un paisaje que recuerda a las rías gallegas. Se trata de Sayatón, un pequeño municipio al sureste de Guadalajara, casi rozando el límite con Cuenca, que está rodeado de un entorno natural privilegiado protagonizado por el río Tajo y los embalses de Bolarque, Entrepeñas y Buendía (conocidos como el Mar de Castilla).

Con apenas 60 vecinos, esta localidad se asienta en la sierra de Altomira que ejerce de frontera entre ambas provincias castellanomanchegas. En este conjunto de barrancos y valles estrechos se forma un espectáculo visual de aguas turquesas, que ya cautivó hace décadas a Camilo José Cela en su célebre viaje a la Alcarria.

En los últimos meses, Sayatón ha pasado de ser un secreto para los locales a convertirse en un atractivo turístico en las redes sociales gracias a su mirador. Este balcón ofrece una perspectiva cenital de la desembocadura del río Guadiela en el Tajo donde el ocre de la roca contrasta con el azul casi eléctrico del agua.

No es extraño encontrar a curiosos e influencers de viajes como Pedro Garcilo (@pedroynednest) que, atraídos por su parecido con paisajes norteños, deciden parar en este punto estratégico. Más allá del mirador, el gran icono de Sayatón es el castillo de Anguix.

Los orígenes de esta fortaleza se remontan al siglo XII, aunque lo que hoy vemos data principalmente del siglo XV. Se alza sobre un cerro de gran altura para custodiar desde hace cientos de años el paso del Tajo. Hoy es una propiedad privada perteneciente a un matrimonio francés y no es visitable.

Vistas desde el mirador de Sayatón. Dronnatelo

Si el paisaje y la historia no fueran suficientes, Sayatón ofrece otra parada obligatoria: el Museo del Embudo. Una interesantísima colección privada de D. Santos Jiménez reúne ejemplares fabricados en materiales muy variados que muestra un recorrido por la evolución de este utensilio que hoy no puede faltar en las cocinas.

En el núcleo urbano, el visitante puede completar la jornada visitando la iglesia de San Pedro Ad-Vincula (siglos XVI-XVII) o la ermita de San Roque. A poco más de una hora en coche de Madrid, este pintoresco pueblo no es solo la puerta de entrada al complejo hídrico conocido como el Mar de Castilla es la prueba de que los mejores destinos suelen estar a la vuelta de la esquina.