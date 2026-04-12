El pueblo medieval que fue sede de la Orden de Santiago en el siglo XII y puedes recorrer a pie: tiene el Escorial manchego

Monasterio de Uclés. Monasteriodeucles.es

Sin embargo, el epicentro de la vista es el Monasterio de Uclés, una belleza arquitectónica que fue la sede de la Orden de Santiago y que ostenta la distinción de Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC). Su construcción, iniciada en 1529 y culminada en 1735 bajo el mandato de Felipe V, hace que cada rincón sea un viaje por estilos de diferentes siglos.



En su interior, destaca el Refectorio y su techo de madera adornado con 36 bustos de caballeros antiguos que parecen vigilar cada paso del visitante. Desde su sacristía donde Andrés de Vandelvira dejó su huella, hasta su imponente iglesia herreriana, el edificio es un despliegue de maestría en piedra.

El gran patio central atesora un claustro de treinta y seis arcos y unas vistas privilegiadas de la torre del campanario, coronada por la característica veleta de galleo que marca el paso del viento. Figuras ilustres como el escritor Francisco de Quevedo o el mismísimo pintor Diego Velázquez se sintieron atraídos por Uclés y su monasterio.



Este mes de junio el monasterio se transformará en un escenario de ensueño para recibir a grandes figuras de la música española como Raphael o Pablo López con motivo del ciclo "Uclés Club".

Más allá, esta villa medieval revela un sistema defensivo desde el cerro del Portillo que deja sin palabras. Su castillo de Albar Llana aún conserva tres de sus siete torres originales: la del Homenaje, la de la Plata y la Albarrana. Estas estructuras permanecen unidas por tramos de muralla de sillarejo que dibujan un perfil de "diente de sierra sobre la ladera".

Cuando decides bajar hacia el corazón del pueblo, te toparás con la plaza de Pelayo Quintero, dedicada al ilustre arqueólogo local. Sus pintorescas calles te conducirán hasta el Ayuntamiento del siglo XVII, la iglesia de Santa María o la casa palacio de los Fernández y Contreras donde residió Alonso de Ercilla, autor de 'La Araucana'.

Puerta del Agua de Uclés. Ayuntamiento

La Puerta del Agua y la fuente de los cinco caños marcan el límite de la segunda muralla, recordándonos que Uclés fue escenario de la trágica batalla de 1809 donde las tropas de Napoleón saquearon el monasterio causando daños irreparables.

Uclés (Cuenca). AdobeStock

Situado a poco más de una hora en coche de Madrid, este rincón de Cuenca no es solo un pueblo, es la cuna de un monasterio inigualable y es testimonio de batallas y grandes figuras que ayudan a que las nuevas generaciones no olviden su paradero.