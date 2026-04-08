Page se plantea regular las tasas turísticas en la futura Ley de Turismo de Castilla-La Mancha: "No sé si nos atreveremos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abierto la puerta a regular las tasas turísticas que ya imponen algunos ayuntamientos de la región dentro de la futura Ley de Turismo, cuyo proyecto podría estar terminado en el último trimestre de este año.

"No sé si nos atreveremos a hablar de las ordenanzas municipales en relación con las tasas turísticas", ha asegurado de manera distendida el regidor autonómico durante la inauguración del I Congreso de Artesanía de Castilla-La Mancha, avisando de que en el caso de abordar esta "duda existencial", desde la oposición "me criticarán por poner impuestos aunque luego sean ellos los que los recauden" en referencia a esa gestión municipal de este tributo.

En cualquier caso, Page ha defendido la necesidad de articular esta nueva ley para "adaptarnos" a la nueva realidad y cubrir "retos y demandas" como la regulación del reto artesano.

"Va a ser una oportunidad para que la región actualice el marco de referencia, la estrategia y los objetivos que se tiene que marcar a futuro", ha incidido el presidente autonómico.

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