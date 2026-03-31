Arrancan las obras de la nueva hospedería de Villanueva de los Infantes: un alojamiento de calidad en un convento de 5 siglos

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha confirmado que las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) arrancarán la próxima semana.

Así lo ha anunciado junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación del proyecto de rehabilitación de esta infraestructura que ha tenido lugar hoy en el municipio ciudadrealeño.

"Ya se han puesto en marcha a través del Gobierno regional infraestructuras de alojamiento turístico de gran calidad, como sin duda va a ser esta, con una categoría de cuatro estrellas y en un continente maravilloso como es este espacio", ha explicado. Y ha destacado que "con la actuación de Tragsa, contará además con un contenido desde el punto de vista del confort y de la modernidad que será espectacular".

El proyecto unifica la antigua Hospedería y el Claustro del Convento de Santo Domingo, que data del 1526, en un establecimiento de cuatro estrellas con 72 plazas distribuidas en 36 habitaciones dobles, espacios para eventos y restauración y aparcamiento, renovando íntegramente las instalaciones y preservando el valor arquitectónico del conjunto histórico.

La inversión se estima en 6,6 millones de euros, incluyendo la inversión de 421.293 euros que se realizó para garantizar el buen estado del inmueble.

"Está demostrado que cuando se impulsan infraestructuras de este tipo se genera un beneficio en toda la zona y en la comarca, repercutiendo positivamente en la economía. El objetivo es convertir a este municipio en una puerta de entrada turística a la región y, de manera particular, a la provincia de Ciudad Real y a la comarca del Campo de Montiel", ha expresado.

Red Regional de Hospederías

Durante este acto, Caballero ha expresado que "la red red de hospederías, a la que se incorporará la de Infantes, sigue avanzando", ya que en las próximas semanas se va a licitar la gestión de dos hospederías en la provincia de Ciudad Real, concretamente en Viso del Marqués y en Aldea del Rey.

"En un par de meses se podrá licitar también la gestión de otra hospedería en Torres de Juan Abad. Muy pronto se inaugurará la de Campo de Criptana, que ya cuenta con gestor adjudicado", ha explicado.

"Compromiso firme"

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado el compromiso del Gobierno regional para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, "un compromiso firme que nos ha llevado a multiplicar por más de dos el presupuesto previsto".

Franco ha recordado que el Ejecutivo autonómico está realizando una importante inversión en el Campo de Montiel como destino turístico, "con un Plan de Sostenibilidad que está ejecutado al 50% y con el que estamos movilizando 2,8 millones de euros, además de 420.000 euros invertidos ya en la rehabilitación de las cubiertas de este Convento o la inversión en la Casa Rueda".

"Ya hemos emitido el informe favorable para que, tras la celebración del próximo Consejo de Turismo, Villanueva de los Infantes sea declarado como Municipio Turístico en Castilla-La Mancha, y se incorpore, junto a Alcázar de San Juan y Almagro, a los 16 municipios que ya cuentan con esta declaración en la región", ha afirmado.