India, Nueva York o Noruega: así son los viajes baratos para mayores de 55 años que lanza el Gobierno de Page

Los castellanomanchegos mayores de 55 años están de enhorabuena. La edición 2026 del Programa de Turismo Social de la Junta de Comunidades les permitirá viajar a India, Nueva York, París, China, Japón y otros destinos internacionales por precios accesibles que parten desde los 200 euros.

Así lo ha anunciado este martes en Toledo la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Además de rebajar el requisito de edad de 65 a 55 años, esta convocatoria ofrecerá por primera vez destinos internacionales y cruceros.

Bajo el lema 'El Mundo a tu alcance', el Programa de Turismo Social contará con más de 1.800 salidas a lo largo del año, 171 rutas internacionales, 93 rutas nacionales y 13 cruceros marítimos y fluviales desde el Mediterráneo hasta los Fiordos Noruegos.

Cartel de promoción del programa. JCCM

Los viajes están diseñados bajo la modalidad "todo incluido" y abarca transporte, alojamiento en hoteles de tres a cinco estrellas, pensión completa, seguro y guías. Los castellanomanchegos pueden optar por escapadas de siete días a Mallorca desde 600 euros hasta vacaciones de 11 días en India desde 1.885 euros (vuelo incluido).

¿Quién puede apuntarse?

La consejera ha recordado que el objetivo es alcanzar los 10.000 beneficiarios, superando con creces a los cerca de 6.000 de la anterior edición. Además, ha subrayado que los participantes "pueden ser acompañados por otro viajero de cualquier otra edad, es decir, pueden compartir este viaje con amigos o con familia".

¿Dónde reservar?

Más allá de la reducción de 10 años de acceso, el Programa de Turismo Social 2026 dice adiós a la burocracia: el usuario solo deberá reservar con su DNI en una de las ocho agencias de viajes adheridas (El Corte Inglés, Viajes IAG7, Btravel, Halcón Viajes, Camino Senior, Nautalia, Viajes Cibeles y Viajes Duero).

Esto no es todo, incorpora opciones específicas para grandes grupos y facilita que las asociaciones locales organicen sus propios itinerarios. La Unión Nacional de Agencias de Viajes ha colaborado en este plan para garantizar tarifas reducidas para todos los bolsillos.

Una medida que se suma al Programa de Termalismo Social dirigido a personas mayores de 65 años o jubilados mayores de 60 que este año contará con hasta 8.536 plazas para disfrutar de estancias de 5 días y 5 noches con pensión completa y tratamientos en balnearios de la región.