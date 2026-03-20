Dos ciudades de Castilla-La Mancha, entre las mejores de todo el mundo para recorrer y descubrir a pie
Ofrecen "experiencias únicas, desde grandes monumentos hasta rincones escondidos que solo se descubren caminando, mostrando la riqueza y diversidad del país".
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El portal Freetour.com ha incluido a Toledo y Cuenca como dos de las 100 ciudades más atractivas de todo el mundo para descubrir caminando por sus calles. La capital castellanomanchega se sitúa en el puesto 39 y es la sexta de España en la lista, mientras que la capital conquense es la número 79.
"Toledo combina siglos de historia con un patrimonio único y tradiciones que siguen vivas. Sus calles, monumentos y gastronomía permiten disfrutar de la ciudad de forma auténtica y memorable", ha expresado el CEO de Freetour.com, Ignacio Merino Romero.
El ranking está basado en las reservas, opiniones y rutas completadas por millones de viajeros, por lo que la lista "refleja las preferencias reales de los usuarios, sin otro tipo de influencias".
España tiene una presencia destacada en el top 100 mundial, con 17 ciudades: Barcelona (4), Madrid (5), Sevilla (14), Valencia (26), Granada (31), Toledo (39), Málaga (40), Córdoba (45), Zaragoza (55), Bilbao (57), Palma de Mallorca (75), Cádiz (77), Santiago de Compostela (78), Cuenca (84), Segovia (85), León (95) y Salamanca (100).
"Todas ellas ofrecen experiencias únicas para recorrer a pie, desde grandes monumentos hasta rincones escondidos que solo se descubren caminando, mostrando la riqueza y diversidad del país", ha afirmado Merino.
Ranking completo
1. Budapest
2. Roma
3. Viena
4. Barcelona
5. Madrid
6. París
7. Praga
8. Nápoles
9. Florencia
10. Lisboa
11. Londres
12. Milán
13. Oporto
14. Sevilla
15. Ámsterdam
16. Atenas
17. Venecia
18. Dublín
19. Ciudad de México
20. Bruselas
21. Berlín
22. Copenhague
23. Estambul
24. Tallin
25. Cracovia
26. Valencia
27. Cartagena de Indias
28. Palermo
29. Estocolmo
30. Edimburgo
31. Granada
32. Verona
33. Bucarest
34. Medellín
35. Múnich
36. Bolonia
37. Vilna
38. Riga
39. Toledo
40. Málaga
41. Nueva York
42. Dubrovnik
43. Bratislava
44. Marrakech
45. Córdoba
46. Hamburgo
47. Helsinki
48. Split
49. Brujas
50. Buenos Aires
51. Ljubljana
52. Varsovia
53. Tirana
54. Oslo
55. Zaragoza
56. Tokio
57. Bilbao
58. Gante
59. Santiago de Chile
60. Estrasburgo
61. Zagreb
62. Bogotá
63. La Valeta
64. Marsella
65. Turín
66. Hanói
67. Breslavia
68. Colonia
69. Mérida (México)
70. Amberes
71. Tesalónica
72. Burdeos
73. Tiflis
74. Ciudad de Panamá
75. Palma de Mallorca
76. Frankfurt
77. Cádiz
78. Santiago de Compostela
79. Sofía
80. Sarajevo
81. Lima
82. Río de Janeiro
83. Mostar
84. Cuenca
85. Segovia
86. Tánger
87. Gdansk
88. Belgrado
89. Dresde
90. Fez
91. Lyon
92. Coimbra
93. Génova
94. Cusco
95. León
96. Trieste
97. Belfast
98. Reikiavik
99. Antigua
100. Salamanca