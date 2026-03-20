Dos ciudades de Castilla-La Mancha, entre las mejores de todo el mundo para recorrer y descubrir a pie

La calle Cadenas de Toledo, con la iglesia de San Nicolás al fondo. Javier Longobardo

El portal Freetour.com ha incluido a Toledo y Cuenca como dos de las 100 ciudades más atractivas de todo el mundo para descubrir caminando por sus calles. La capital castellanomanchega se sitúa en el puesto 39 y es la sexta de España en la lista, mientras que la capital conquense es la número 79.

"Toledo combina siglos de historia con un patrimonio único y tradiciones que siguen vivas. Sus calles, monumentos y gastronomía permiten disfrutar de la ciudad de forma auténtica y memorable", ha expresado el CEO de Freetour.com, Ignacio Merino Romero.

El ranking está basado en las reservas, opiniones y rutas completadas por millones de viajeros, por lo que la lista "refleja las preferencias reales de los usuarios, sin otro tipo de influencias".

España tiene una presencia destacada en el top 100 mundial, con 17 ciudades: Barcelona (4), Madrid (5), Sevilla (14), Valencia (26), Granada (31), Toledo (39), Málaga (40), Córdoba (45), Zaragoza (55), Bilbao (57), Palma de Mallorca (75), Cádiz (77), Santiago de Compostela (78), Cuenca (84), Segovia (85), León (95) y Salamanca (100).

"Todas ellas ofrecen experiencias únicas para recorrer a pie, desde grandes monumentos hasta rincones escondidos que solo se descubren caminando, mostrando la riqueza y diversidad del país", ha afirmado Merino.

Ranking completo

1. Budapest

2. Roma

3. Viena

4. Barcelona

5. Madrid

6. París

7. Praga

8. Nápoles

9. Florencia

10. Lisboa

11. Londres

12. Milán

13. Oporto

14. Sevilla

15. Ámsterdam

16. Atenas

17. Venecia

18. Dublín

19. Ciudad de México

20. Bruselas

21. Berlín

22. Copenhague

23. Estambul

24. Tallin

25. Cracovia

26. Valencia

27. Cartagena de Indias

28. Palermo

29. Estocolmo

30. Edimburgo

31. Granada

32. Verona

33. Bucarest

34. Medellín

35. Múnich

36. Bolonia

37. Vilna

38. Riga

39. Toledo

40. Málaga

41. Nueva York

42. Dubrovnik

43. Bratislava

44. Marrakech

45. Córdoba

46. Hamburgo

47. Helsinki

48. Split

49. Brujas

50. Buenos Aires

51. Ljubljana

52. Varsovia

53. Tirana

54. Oslo

55. Zaragoza

56. Tokio

57. Bilbao

58. Gante

59. Santiago de Chile

60. Estrasburgo

61. Zagreb

62. Bogotá

63. La Valeta

64. Marsella

65. Turín

66. Hanói

67. Breslavia

68. Colonia

69. Mérida (México)

70. Amberes

71. Tesalónica

72. Burdeos

73. Tiflis

74. Ciudad de Panamá

75. Palma de Mallorca

76. Frankfurt

77. Cádiz

78. Santiago de Compostela

79. Sofía

80. Sarajevo

81. Lima

82. Río de Janeiro

83. Mostar

84. Cuenca

85. Segovia

86. Tánger

87. Gdansk

88. Belgrado

89. Dresde

90. Fez

91. Lyon

92. Coimbra

93. Génova

94. Cusco

95. León

96. Trieste

97. Belfast

98. Reikiavik

99. Antigua

100. Salamanca