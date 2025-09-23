"Uno de los mejores atardeceres de España" está en este pueblo de Ciudad Real donde Don Quijote alucinó

En el corazón de La Mancha hay un lugar que parece detenido en el tiempo y que aparece en el segundo libro más vendido de la historia: Don Quijote de Miguel de Cervantes. Se trata del precioso pueblo de Campo de Criptana (Ciudad Real), conocido por sus icónicos molinos de viento y por albergar "uno de los mejores atardeceres de España y del mundo", que ha cautivado a creadores de contenido con miles de seguidores en TikTok como @rikomedy o @corina2g.

Gran parte de la magia de Campo de Criptana está en la Sierra de los Molinos, un enclave natural donde se asientan diez imponentes molinos blancos declarados Bien de Interés Cultural. Entre ellos, destacan tres por su alto valor histórico: los denominados como Infanto, Burleta y Sardinero que datan del siglo XVI y aún conservan su maquinaria original de hace casi 500 años.

Estas imponentes estructuras fueron las que Don Quijote confundió con aquellos gigantes en su famoso delirio. Hoy, se han reconvertido en museos como el Molino Culebro dedicado a Sara Montiel o el Molino del Vino que se centra en la tradición vitivinícola.

Cuando se esconde el sol en esta sierra, forma una postal única donde los últimos rayos de luz del día atraviesan las aspas de los molinos en un ambiente donde se respira esencia manchega. Más allá del atardecer, merece la pena descubrir el barrio del Albaicín y su laberinto de calles estrechas y empinadas.

Esta zona de Campo de Criptana tiene origen árabe tal y como reflejan sus casas encaladas y sus característicos zócalos de azul añil. También destaca la Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia de la Asunción y el Pósito Real, un antiguo almacén de grano del siglo XVI que alberga el museo municipal.

Barrio de Albaicín de Campo de Criptana. Tierra de Gigantes

Con el fin de potenciar el atractivo turístico de este precioso municipio, el ayuntamiento ha lanzado recientemente iniciativas como "los atardeceres mágicos" o las rutas nocturnas para recorrer la sierra "bajo las estrellas".

Campo de Criptana es un reflejo de lo que significa Castilla-La Mancha: historia, literatura, gastronomía, belleza natural y desarrollo. De esta simbiosis nace el foro "Entre gigantes: vino, cultura y patrimonio", organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Campo de Criptana que se celebrará este miércoles 24 de septiembre con los molinos como telón de fondo del encuentro.