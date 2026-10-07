El mejor lugar para ver la berrea del ciervo está en Castilla-La Mancha: consejos para disfrutar de un ritual único

Con la llegada del otoño se produce uno de los fenómenos más alucinantes del mundo animal: la berrea del ciervo.

Se trata de un espectáculo que ocurre cada año entre finales de septiembre y octubre, especialmente durante las primeras horas del día y al atardecer, cuando aumenta la actividad de los animales.

Durante estos días, los ciervos machos emiten sus característicos bramidos para atraer a las hembras y competir con otros ejemplares.

Uno de los mejores escenarios de toda España para disfrutar de la berrea está en Castilla-La Mancha: el Parque Nacional de Cabañeros.

Tal y como indican en Destino Cabañeros, existen varias opciones que permiten disfrutar de la berrea en Cabañeros. Una de las mejores opciones es a través de las rutas guiadas que ofrecen algunas empresas.

Además, a lo largo del parque, hay miradores estratégicamente ubicados desde los cuales se puede observar la fauna sin interferir en su comportamiento.

Uno de los más conocidos para observar la berrea es el Mirador del Rocigalgo, desde donde se pueden escuchar los impresionantes sonidos de los ciervos en la distancia.

Asimismo, otra de las opciones se da mientras practicas senderismo, ya que durante los paseos es muy probable que consigas escuchar y ver la berrea.

¿Qué es la berrea?

La berrea es un ritual de apareamiento a través del cual los ciervos machos emiten resonantes y poderosos sonidos para atraer a las hembras y marcar su territorio frente a otros machos rivales.

Se trata de sonidos profundos y guturales que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia. De hecho, cuanto más potente y frecuente es su sonido, mayor es la demostración de fuerza y dominio de un ciervo sobre su territorio.

Además, la berrea no se limita solo a la emisión de sonidos. Durante este período, los ciervos machos se vuelven más activos y competitivos. Los enfrentamientos entre ellos son parte fundamental de este ritual.

Las exhibiciones de fuerza y poder incluyen choques de cornamentas, donde los machos se miden para determinar quién es el más fuerte y digno de aparearse. Estos combates, aunque suelen terminar sin graves heridas, representan un impresionante despliegue de energía y vitalidad.

Este comportamiento instintivo está profundamente ligado al ciclo vital de los ciervos y es esencial para el mantenimiento de la población de esta especie. Las hembras, atraídas por los machos más fuertes y dominantes, seleccionan a los individuos con las mejores características genéticas, asegurando la supervivencia de una descendencia robusta.