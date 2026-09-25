Puy du Fou lanza una nueva oferta de empleo: el parque temático de Toledo abre un casting para buscar talentos

El parque temático Puy du Fou de Toledo ha abierto un casting para buscar nuevos talentos para sus espectáculos. Una convocatoria que estará abierta hasta el próximo 10 de octubre.

Así ha informado a través de sus redes sociales, expresando que se trata de "una oportunidad para subir a los escenarios y formar parte de algo extraordinario si el baile, el teatro, las acrobacias o las artes escénicas son tu pasión".

Los perfiles que buscan son acróbatas, bailarines, apasionados del combate escénico, deportistas, apasionados del parkour y actores de teatro o musicales.

"Buscamos personas con energía, talento y una verdadera pasión por el espectáculo, que deseen formar parte de uno de los parques más aclamados y premiados a nivel mundial", indican desde Puy du Fou.

"Vivirás la Historia"

Desde Puy du Fou, animan a todo el mundo a formar parte de un parque donde "no solo actuarás, sino que vivirás la Historia".

"Cada espectáculo es una experiencia inmersiva donde el talento, la emoción y la creatividad se unen para conmover a miles de espectadores", afirman.

Y detallan que formar parte de Puy du Fou significa "dar vida a héroes y leyendas que han marcado la Historia, crecer como profesional y en el ámbito personal y emocionar siendo parte de algo único".