CMM estrenará el lunes 'Ponle Peguitas', el programa de cocina del chef Sergio Fernández: "Recetas sencillas y ricas"

Castilla-La Mancha Media estrenará el próximo lunes 'Ponle Peguitas', un nuevo programa de cocina presentado por el prestigioso chef Sergio Fernández Guerrero.

Un espacio en el que el cocinero enseñará a la audiencia a elaborar los mejores platos para la cocina del día a día, ofreciendo propuestas sencillas, ricas y accesibles para todos los bolsillos.

Se emitirán un total de 10 programas para sacarle el máximo partido a los productos de temporada y mostrar esa cocina de aprovechamiento que tanto cuesta poner en práctica.

Contará con la colaboración semanal de la gran maestra repostera castellanomanchega Rocío Arroyo, además de la madre del chef, Ana Guerrero, que enseñará recetas más tradicionales y familiares.

Codornices en escabeche, tarta de queso manchego, asadillo de pimientos, bacalao con pisto y huevo o corzo con uvas son algunas de las recetas que se podrán aprender en 'Ponle Peguitas'.

Soldaditos de Pavía del chef. Bramia Producciones

"Un formato para saber qué cocinar y qué comer cada día, además de poder elegir bien los productos a la hora de hacer la compra", expresan desde CMM, que detalla que se emitirá de lunes a viernes a las 11.15 horas de la mañana.

"Cercano, didáctico y divertido"

Ivette Agudo, cofundadora de 'Bramia Producciones', productora de 'Ponle Peguitas' ha expresado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la elección del chef Sergio Fernández responde a que es "un cocinero que como prescriptor funciona fenomenal, ha sido docente de hostelería y cuenta con una larga trayectoria presentando programas de gastronomía en televisión".

"Es un cocinero muy cercano, didáctico y divertido, además de un grandísimo comunicador", ha asegurado Agudo, que dirige la productora junto a su socia Miriam Robledo.

El objetivo del programa es "ayudar a promocionar el producto de proximidad y apoyar a nuestros productores, además de ofrecer un contenido diferente para entretener y divertir".

'Ponle Peguitas' se erige como un espacio para ayudar al espectador a elaborar su menú diario, con recetas y propuestas atractivas, ricas y económicas. También, mostrar al público "cómo aprovechar al máximo los ingredientes, qué productos seleccionar en el supermercado y cómo minimizar el desperdicio".

Asadillo de pimientos del chef. Bramia Producciones

Aunque la alta cocina puede ser difícil de replicar en casa, 'Ponle Peguitas' enseñará a la audiencia a "elaborar platos exquisitos con ingredientes más sencillos y al alcance de todos los bolsillos".

El programa estará promocionado por 'Sabor Toledo', el festival gastronómico impulsado por la Diputación de Toledo y Fedeto que tendrá lugar en el Parque de la Vega de la capital provincial del 24 al 27 de septiembre. En los cinco primeros programas se promocionará la feria, mientras que en el resto se dará visibilidad a la marca.