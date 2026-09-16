Los bolillos vuelven a la calle en Calzada de Calatrava para rescatar una tradición de madres y abuelas

Las encajeras de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) han decidido rememorar las costumbres de sus madres y abuelas saliendo a la calle a tomar el fresco mientras hacen bolillos.

El hipnotizante y característico sonido de esta actividad se adueñó este martes de una de las principales calles del municipio para recuperar una tradición que con el paso de los años ha ido desapareciendo.

El grupo de bolilleras ha dejado una imagen para la historia de la localidad, sacando sus almohadillas para trabajar juntas, compartir conversación y enseñar un oficio que durante años también ayudó a muchas familias a salir adelante.

Bolillos al fresco en Calzada de Calatrava. Prado Serrano

La estampa ha quedado grabada para siempre en las retinas de los calzadeños y las nuevas generaciones han podido conocer una labor que había quedado relegada a la intimidad de quienes comparten esta afición.

Una actividad que "despeja la mente"

Una de las participantes, Prado Serrano Madrid, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la iniciativa surgió cuando el grupo pensó que sería buena idea rememorar la costumbre de las mujeres de Calzada de Calatrava de hacer bolillos al fresco.

Para Prado, se trata de una actividad que "tiene muchos beneficios", por lo que ha animado a todo el mundo a aprenderla y compartirla.

"Despeja la mente, activa las manos, crea hermandad y hace que pasemos momentos muy agradables", ha expresado.

Los bolillos han vuelto a la calle y la tradición sigue más viva que nunca.