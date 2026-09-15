Talavera de la Reina acogerá el 26 de septiembre la final del V Certamen de Novilleros 'Domingo Ortega'

La plaza de toros de Talavera de la Reina acogerá el 26 de septiembre la final del V Certamen de Novilleros sin Picadores 'Domingo Ortega', donde Cristóbal Granero, Óscar Campos y Pedro Medina lidiarán una novillada de Peñajara de Casta Jijona.

Este martes se ha presentado oficialmente el cartel de esta final que protagonizarán Cristóbal Granero, de la Escuela Taurina de Alicante; Óscar Campos, de la Escuela Taurina “Yiyo” de Las Ventas; y Pedro Medina, de la Escuela Taurina de Toledo, según han informado los organizadores en nota de prensa.

La novillada sin picadores está organizada por la Escuela Taurina de Toledo y la empresa Eventos Mare Nostrum, con el apoyo de la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo.

La final culmina una edición que ha contado con siete clases prácticas y dos semifinales, celebradas en las localidades de Borox y Yepes.

Al acto de presentación han asistido, entre otros, Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación de Toledo; José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina; el matador Eugenio de Mora, y los tres novilleros finalistas.

Romera ha destacado que este certamen taurino es una de las principales iniciativas de la Diputación para apoyar la formación de los jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo del toro y ofrecerles oportunidades reales para demostrar su evolución ante el público, y ha incidido en el significado especial que tiene la elección de Talavera de la Reina como escenario de la final.

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor el certamen que permite a los alumnos completar sobre el ruedo la formación que reciben durante todo el año, al tiempo que les ofrece la oportunidad de demostrar su evolución ante el público.

Además, Gregorio ha detallado la estrecha vinculación de Talavera con la tauromaquia y ha recordado que el domingo 20, durante las ferias de San Mateo, habrá una corrida en la que participarán El Fandi, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.