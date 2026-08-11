Los cinco "autocines" naturales para ver el eclipse sin bajarte del coche en Castilla-La Mancha: vistas privilegiadas

El eclipse solar del próximo 12 de agosto ha inundado la actualidad informativa de España. Para quienes buscan seguir este espectáculo astronómico con la máxima comodidad, Castilla-La Mancha ofrece una red de "autocines" improvisados.

La clave de esto no es solo la ubicación geográfica, sino la altitud y el horizonte oeste, ya que en el momento culmen (pasadas las 20:25 horas) el Sol estará apenas a cinco grados sobre la línea de visión.

El norte de las provincias de Guadalajara y Cuenca será una de las zonas que disfrutará del eclipse con un 100% de ocultación, mientras que Toledo, Ciudad Real o Albacete se quedarán en un 98%. En este sentido, estos son los cinco mejores aparcamientos y miradores con acceso asfaltado de Castilla-La Mancha para contemplar este fenómeno.

Mirador de la Alcarria en Trijueque. Tripdadvisor

1. Trijueque, Guadalajara

Uno de los balcones más espectaculares de la región se encuentra a la entrada de Trijueque, junto a la carretera A-2. Su aparcamiento acondicionado se emplaza al borde de una muela rocosa a casi 1.000 metros de altitud, lo que permite orientar el coche hacia el acantilado y convertir la luna delantera en un mirador sobre la llanura del valle del Henares.

2. Las Parameras de Molina de Aragón

Las vías N-211 y CM-2107 que atraviesan el bello paisaje de las Parameras de Molina de Aragón ofrecen decenas de apartaderos asfaltados y vías de servicio elevadas. En estas mesetas la vista es completamente plana y despejada donde aparcar el coche orientado al oeste-noroeste.

El castillo de Jadraque. / Foto: Turismo Castilla-La Mancha. Turismo Castilla-La Mancha

3. El Mirador del Castillo de Jadraque

Otra de las paradas estratégicas se ubica en la cumbre del cerro del Castillo de Jadraque. Una pista de asfalto te conduce hasta las zonas de estacionamiento junto a la fortaleza. Su posición elevada es ideal para observar el avance de la Luna mientras la luz del atardecer cae sobre el valle alcarreño.

4. Mirador del Cerro del Socorro

Cerro Socorro de Cuenca. Ayuntamiento

En la propia ciudad de Cuenca, los apartaderos asfaltados en la subida al Cerro del Socorro o las laderas elevadas brindan un balcón único. Aunque la ciudad roza el límite de la franja de eclipse total, estacionar el vehículo en estos puntos permite contemplar una panorámica privilegiada.

5. Mirador del Rodenal

También en la provincia de Cuenca, el Mirador del Rodenal en Priego es perfecto para evitar que las hoces de la sierra te impidan ver el Sol bajo. Además, dispone de un aparcamiento en batería perfectamente orientado hacia el poniente desde donde contemplar el eclipse.

Para que la experiencia sea perfecta y sin contratiempos, conviene tener en cuenta que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un importante aumento de la circulación en los accesos a las provincias de Guadalajara y Cuenca. Por tanto, es imprescindible desplazarse con margen suficiente.

Al llegar a la zona elegida, resulta fundamental dejar el coche aparcado en dirección oeste-noroeste para tener el espectáculo centrado en el parabrisas. El motor debe permanecer apagado para evitar el sobrecalentamiento y reducir el riesgo de incendios.

Cabe recordar que está prohibido estacionar en los arcenes y que el uso de gafas homologadas sigue siendo obligatorio para mirar al Sol.