El pueblecito de Toledo que es un paraíso para hacer senderismo y coger castañas: cosechan 700 toneladas cada otoño

La provincia de Toledo esconde un desconocido paraíso para los amantes de la naturaleza y la recolección de castañas. Este fruto seco que crece protegido dentro de una vaina espinosa conocida como "zurrón" o "erizo" se ha convertido en un símbolo mundial del otoño.

Se trata del pequeño pueblo de El Real de San Vicente que cuenta con más de 600 hectáreas de castañar, en su mayoría propiedad de los vecinos. Cada año, los cientos de vecinos recolectan unas 700 toneladas de castañas cada campaña, convirtiendo este pueblo en uno de los mayores productores de este fruto de la región.

Esta localidad toledana dispone de varias rutas que atraviesan estos bosques donde la biodiversidad es abrumadora con robles, encinas, castaños y una variada fauna con especies protegidas como el águila imperial ibérica.

Vista aérea de El Real de San Vicente (Toledo). Turismo Castilla-La Mancha

El clima frío y las laderas húmedas de la sierra proporcionan al castaño las condiciones óptimas para crecer sólidamente. Tal es su prosperidad, que se han convertido en una inyección vital para la economía local.

Es fundamental destacar que la gran mayoría de los castañares son fincas privadas y están valladas, de manera que acceder a ellas sin permiso está prohibido. Por otro lado, en las zonas de monte público la recolección está regulada para evitar perjuicios y es necesario solicitar autorización en el ayuntamiento para recogidas menores.

Ruta en la Sierra de San Vicente. Ayuntamiento de Olías del Rey

Si quieres apoyar al comercio local, puedes comprar castañas a los diferentes productores y tiendas de El Real de San Vicente. A finales de noviembre, celebran "Las Luminarias" donde montan grandes hogueras en la plaza y asan castañas para todos los vecinos y visitantes.

En el municipio vecino de Navamorcuende, se organiza la 'Muestra de la Castaña', un evento de ocio para todos los públicos que ofrece rutas guiadas, degustaciones y concursos.

Más allá de las castañas, El Real de San Vicente dispone de un patrimonio singular con su imponente Iglesia de Santa Catalina, declarada Bien de Interés Cultural, a la cabeza. También destacan sus fuentes y los antiguos molinos repartidos por el extenso término municipal.