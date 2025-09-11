La cadena '100 Montaditos' abre su segundo restaurante en Toledo: esta es la ubicación elegida

Los vecinos de Toledo y alrededores podrán degustar los minibocadillos de la cadena de restauración '100 Montaditos' en su segundo local en la capital regional que han inaugurado este jueves en el Parque Comercial Abadía, junto a la conocida tienda C&A.

Así lo han anunciado en nota de prensa donde invitan a disfrutar de su gran variedad de productos aptos para todos los públicos al mejor precio. "¡Te esperamos en Parque Comercial Abadía!", ensalzan.

El primer local de esta famosa cadena en la ciudad de Toledo se ubica en el centro comercial Luz del Tajo donde lleva ofreciendo su propuesta gastronómica desde hace años.

Un 100 Montaditos, uno de los buques insignia de Restalia. RESTALIA.

'100 montaditos', la marca, del grupo Restalia Holding, comenzó en el año 2000 en una pequeña playa de Islantilla (Huelva) y gracias a su innovador concepto gastronómico ahora cuentan con más de 400 locales en España y otros países como Italia, Portugal o Estados Unidos.

Con esta su segunda apertura en Toledo, llega a una de las zonas comerciales con mayor afluencia de la provincia.