Aníbal Ruiz, 'El Cid' y 'El Fandi' torearán en las fiestas de Bolaños de Calatrava

Aníbal Ruiz, Manuel Jesús 'El Cid' y David Fandila 'El Fandi' conformarán el cartel de la corrida de toros que se celebrará el próximo 12 de septiembre en la plaza de toros de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) con motivo de las fiestas patronales en honor al Cristo de la Columna.

Los tres matadores lidiarán seis toros de la divisa sevillana de Las Monjas y las entradas se pondrán a la venta del 3 al 11 de septiembre en el Ayuntamiento de Bolaños y el 11 y 12 de septiembre en las taquillas de la plaza.

La venta telemática se habilitará en los próximos días.

Cartel de la corrida de toros.

Los precios, muy populares, parten desde los 12 euros de los niños hasta 12 años, llegando hasta los 30 euros de las localidades más caras para el público general, que serán las barreras numeradas.