Rubén Poblete (28), cocinero: "Para que las migas queden riquísimas, echa medio vaso de vino blanco al final"

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 11

Las migas manchegas, ese plato tradicional que inventaron los pastores para aprovechar el pan duro durante sus interminables jornadas de campo, se ha popularizado hasta tal punto que hasta supermercados como Mercadona lo han incorporado en su sección "listo para comer" de comida precocinada.

Con la resaca emocional del Carnaval, resucitamos esta receta de origen humilde que hoy está más viva que nunca. Las migas se han convertido en un emblema indiscutible de la identidad culinaria de Castilla-La Mancha y es la excusa perfecta de muchas reuniones familiares y celebraciones entre amigos.

Rubén Poblete, el joven cocinero de Ciudad Real que se ha popularizado en las redes sociales bajo el nombre de @lacocinadepoblete por resucitar la cocina de las abuelas manchegas, nos desvela cómo elabora este manjar elaborado principalmente con trozos de pan humedecidos acompañados de carne, ajo y pimentón, principalmente.

Aunque existen varias versiones de las migas manchegas, la propuesta de Poblete destaca por el uso de los tradicionales 'cornachos' (pimientos secos) y un "toque especial de la casa": añadir medio vaso de vino blanco en la fase final para que se integren los sabores, asegurando que así están "riquísimas".

Para estas migas, pensadas para unas 10 u 11 personas, el joven cocinero emplea pan del día anterior y asegura que "la gracia" del plato reside en el acompañamiento cárnico y en el sofrito previo.

Ingredientes Migas manchegas 1,5 kg de pan para migas.

1 litro de agua para humedecer.

1 kg de panceta cortada en tacos.

500 g de chorizo fresco.

2 cabezas de ajo.

Un puñado de cornachos' (pimientos secos).

Aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

Medio vino blanco. Paso 1 Colocamos el kilo y medio de pan en un recipiente grande y vamos añadiendo agua mientras removemos para que se impregnen bien. El truco es dejarlas reposar tapadas con un trapo "una hora por lo menos" antes de cocinar. Paso 2 En una sartén grande, se añade un buen chorro de aceite de oliva. Paso 3 Primero se fríen los cornachos, removiendo constantemente para que se hinchen pero no se quemen. Se retiran y reservan. Paso 4 A continuación, se fríen los dientes de ajo (chafados, sin pelar del todo) de las dos cabezas. Se retiran. Paso 5 Se añade el kilo de panceta troceada. Cuando esté dorada, se retira. Paso 6 Por último, se fríe el medio kilo de chorizo. Se retira. Paso 7 En ese aceite, que ya ha cogido todo el sabor del pimiento, el ajo y la carne, se echan las migas humedecidas. Paso 8 Hay que remover constantemente, "de afuera hacia adentro", durante al menos una hora para que el pan se suelte, se dore y pierda la humedad sobrante. Paso 9 Cuando las migas ya están sueltas, Rubén añade la sal y su secreto: medio vaso de vino blanco esparcido por encima. Remueve bien para que se evapore el alcohol y quede el aroma integrado. Paso 10 Finalmente, se devuelven a la sartén todos los ingredientes que habíamos reservado (chorizo, panceta, ajos) y se mezcla todo durante unos minutos más.

El resultado es un plato contundente que se puede consumir o bien con cuchara o bien con tenedor, a gusto del consumidor, que Rubén recomienda acompañar de un buen vino de la tierra.

La receta de Poblete viene de muy atrás. En una reciente entrevista con este diario reconoció que sus abuelos le han enseñado todo acerca de los fogones y la cocina de aprovechamiento.