Un chef de Ciudad Real elabora el mejor steak tartar de toda España: dónde probarlo y cuál es su precio

El ciudadrealeño Jorge Velasco y el marbellí Joaquín Serrano, chefs del Restaurante Varra ubicado en Madrid, han ganado el primer premio en el II Campeonato Nacional de Steak Tartar celebrado durante la segunda jornada de la feria gastronómica Madrid Fusión 2026

Los jueces han valorado aspectos como la técnica, la presentación del emplatado, la interacción con el público, la originalidad y el sabor final. El premio ha consistido en un reconocimiento y productos cárnicos de primera calidad valorados en 1.000 euros.

La elaboración ganadora es un steak tartar con pan hojaldrado con mantequilla, paté de higaditos, picaña madurada y yema de huevo. "Queríamos buscar una grasa especial", han expresado a la agencia de noticias EFE, detallando que quitan la grasa "para añadirla después con un poquito de sal y pimienta".

Los ganadores han asegurado que "ha habido mucho nivel en la competición", en la que han apostado por "el sabor, la potencia y una presentación bonita y cuidada".

El resto de finalistas han sido Héctor López, del Restaurante España (Lugo); Antonio Romero, del Restaurant Suculent (Barcelona); Joaquín Moya, de Marbella Club (Málaga); Víctor Gonzalo, de Brassafina (Madrid); Adrián Collantes, de La Barra de la Tasquería (Madrid).

Cómo probar la receta ganadora

El steak tartar de picaña madurada durante 40 días elaborado por Jorge Velasco y Joaquín Serrano se encuentra en la carta de su restaurante, a un precio de 24 euros el plato.

El Restaurante Varra se encuentra en la Calle Hermosilla 7 de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Un espacio que se define por su "atemporalidad", ya que "trasciende épocas y modas para reinterpretar la esencia de la cocina española".