Castilla-La Mancha se queda en blanco y no suma ninguna nueva estrella Michelin a su firmamento

Málaga (Andalucía) ha sido escenario este martes de la prestigiosa gala de reparto de las estrellas Michelin 2026 a los mejores restaurantes de España. Una nueva edición en la que Castilla-La Mancha no ha sumado ninguna nueva estrella a su firmamento.

De esta forma, Castilla-La Mancha continúa con dos restaurantes de dos estrellas: Iván Cerdeño en Toledo y Maralba en Almansa (Albacete).

Asimismo, diez son los restaurantes que cuentan con una estrella Michelin. Son los siguientes:

- Ababol, Albacete (Albacete): Estrella Verde.

- Casas Colgadas, Cuenca (Cuenca).

- Coto de Quevedo, Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

- El Bohío, Illescas (Toledo).

- El Doncel, Sigüenza (Guadalajara).

- El Molino de Alcuneza, Sigüenza (Guadalajara). Estrella Verde

- Epílogo, Tomelloso (Ciudad Real).

- Oba-, Casas-Ibáñez (Albacete). Estrella Verde

- Raíces-Carlos Maldonado, Talavera de la Reina (Toledo).

- Retama, Torrenueva (Ciudad Real).

Especialmente llamativo es lo ocurrido con restaurante Ancestral, que tras cerrar sus puertas en Illescas (Toledo) y perder la estrella Michelin que tenía, los chefs Víctor Infantes y Saúl González la han recuperado para su nuevo local en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Nuevos restaurantes Michelin

Hasta ahora había 256 restaurantes con una estrella por España, a los que hay que sumar 25 nuevos galardones:

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)

Mare (Cádiz)

Ochando (Los Rosales, Sevilla)

Palodú (Málaga)

Recomiendo (Córdoba)

Barahonda, (Yecla, Murcia)

Kamikaze (Barcelona)

Llavor (Oropesa del Mar)

Rubén Miralles (Vinarós, Castellón)

Scapar (Barcelona)

Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Casa Rubén (Tella, Huesca)

Emi (Madrid)

Èter (Madrid)

Islares (Bilbao)

Itzuli (Donostia, Guipuzcoa)

La Revelía (Amorebieta/Etxano, Guipuzcoa)

Miguel González (Ourense)

Pico Velasco (Cantabria)

Regueiro (Tox, Asturias)

Vértigo (Sober, Lugo)

Además, cinco nuevos restaurantes pasan a tener dos estrellas: