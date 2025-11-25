Los 16 restaurantes con tres estrellas Michelin.

Los 16 restaurantes con tres estrellas Michelin.

Gastronomía

Castilla-La Mancha se queda en blanco y no suma ninguna nueva estrella Michelin a su firmamento

La comunidad continúa con dos restaurantes con dos estrellas y diez con una.

Más información: La Guía Michelin no encuentra ningún nuevo tres estrellas en España y Barcelona arrasa en el resto de premios

Publicada
Actualizada

Málaga (Andalucía) ha sido escenario este martes de la prestigiosa gala de reparto de las estrellas Michelin 2026 a los mejores restaurantes de España. Una nueva edición en la que Castilla-La Mancha no ha sumado ninguna nueva estrella a su firmamento.

De esta forma, Castilla-La Mancha continúa con dos restaurantes de dos estrellas: Iván Cerdeño en Toledo y Maralba en Almansa (Albacete).

Asimismo, diez son los restaurantes que cuentan con una estrella Michelin. Son los siguientes:

- Ababol, Albacete (Albacete): Estrella Verde.

- Casas Colgadas, Cuenca (Cuenca).

- Coto de Quevedo, Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

- El Bohío, Illescas (Toledo).

- El Doncel, Sigüenza (Guadalajara).

- El Molino de Alcuneza, Sigüenza (Guadalajara). Estrella Verde

- Epílogo, Tomelloso (Ciudad Real).

- Oba-, Casas-Ibáñez (Albacete). Estrella Verde

- Raíces-Carlos Maldonado, Talavera de la Reina (Toledo).

- Retama, Torrenueva (Ciudad Real).

Especialmente llamativo es lo ocurrido con restaurante Ancestral, que tras cerrar sus puertas en Illescas (Toledo) y perder la estrella Michelin que tenía, los chefs Víctor Infantes y Saúl González la han recuperado para su nuevo local en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

484797464_1090207379802249_176984805952991558_n

Nuevos restaurantes Michelin

Hasta ahora había 256 restaurantes con una estrella por España, a los que hay que sumar 25 nuevos galardones:

  • El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)
  • Faralá (Granada)
  • Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
  • Mare (Cádiz)
  • Ochando (Los Rosales, Sevilla)
  • Palodú (Málaga)
  • Recomiendo (Córdoba)
  • Barahonda, (Yecla, Murcia)
  • Kamikaze (Barcelona)
  • Llavor (Oropesa del Mar)
  • Rubén Miralles (Vinarós, Castellón)
  • Scapar (Barcelona)
  • Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)
  • Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
  • Bakea (Mungia, Vizcaya)
  • Casa Rubén (Tella, Huesca)
  • Emi (Madrid)
  • Èter (Madrid)
  • Islares (Bilbao)
  • Itzuli (Donostia, Guipuzcoa)
  • La Revelía (Amorebieta/Etxano, Guipuzcoa)
  • Miguel González (Ourense)
  • Pico Velasco (Cantabria)
  • Regueiro (Tox, Asturias)
  • Vértigo (Sober, Lugo)

Además, cinco nuevos restaurantes pasan a tener dos estrellas:

  • Aleia (Barcelona)
  • La Boscana (Bellvís, Lleida)
  • Mont Bar (Barcelona)
  • Ramón Freixa (Madrid)
  • Enigma (Barcelona)