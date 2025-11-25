Castilla-La Mancha se queda en blanco y no suma ninguna nueva estrella Michelin a su firmamento
La comunidad continúa con dos restaurantes con dos estrellas y diez con una.
Más información: La Guía Michelin no encuentra ningún nuevo tres estrellas en España y Barcelona arrasa en el resto de premios
Málaga (Andalucía) ha sido escenario este martes de la prestigiosa gala de reparto de las estrellas Michelin 2026 a los mejores restaurantes de España. Una nueva edición en la que Castilla-La Mancha no ha sumado ninguna nueva estrella a su firmamento.
De esta forma, Castilla-La Mancha continúa con dos restaurantes de dos estrellas: Iván Cerdeño en Toledo y Maralba en Almansa (Albacete).
Asimismo, diez son los restaurantes que cuentan con una estrella Michelin. Son los siguientes:
- Ababol, Albacete (Albacete): Estrella Verde.
- Casas Colgadas, Cuenca (Cuenca).
- Coto de Quevedo, Torre de Juan Abad (Ciudad Real).
- El Bohío, Illescas (Toledo).
- El Doncel, Sigüenza (Guadalajara).
- El Molino de Alcuneza, Sigüenza (Guadalajara). Estrella Verde
- Epílogo, Tomelloso (Ciudad Real).
- Oba-, Casas-Ibáñez (Albacete). Estrella Verde
- Raíces-Carlos Maldonado, Talavera de la Reina (Toledo).
- Retama, Torrenueva (Ciudad Real).
Especialmente llamativo es lo ocurrido con restaurante Ancestral, que tras cerrar sus puertas en Illescas (Toledo) y perder la estrella Michelin que tenía, los chefs Víctor Infantes y Saúl González la han recuperado para su nuevo local en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Nuevos restaurantes Michelin
Hasta ahora había 256 restaurantes con una estrella por España, a los que hay que sumar 25 nuevos galardones:
- El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)
- Faralá (Granada)
- Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
- Mare (Cádiz)
- Ochando (Los Rosales, Sevilla)
- Palodú (Málaga)
- Recomiendo (Córdoba)
- Barahonda, (Yecla, Murcia)
- Kamikaze (Barcelona)
- Llavor (Oropesa del Mar)
- Rubén Miralles (Vinarós, Castellón)
- Scapar (Barcelona)
- Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)
- Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Casa Rubén (Tella, Huesca)
- Emi (Madrid)
- Èter (Madrid)
- Islares (Bilbao)
- Itzuli (Donostia, Guipuzcoa)
- La Revelía (Amorebieta/Etxano, Guipuzcoa)
- Miguel González (Ourense)
- Pico Velasco (Cantabria)
- Regueiro (Tox, Asturias)
- Vértigo (Sober, Lugo)
Además, cinco nuevos restaurantes pasan a tener dos estrellas:
- Aleia (Barcelona)
- La Boscana (Bellvís, Lleida)
- Mont Bar (Barcelona)
- Ramón Freixa (Madrid)
- Enigma (Barcelona)