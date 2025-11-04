El tercer mejor aceite de oliva del mundo se produce en un pueblo de Ciudad Real y cuesta 16,50 euros

Valdenvero Hojiblanco, producido por la sociedad cooperativa Aceites de Oliva de Valdepeñas (Colival) ha sido elegido por la prestigiosa Guía Evooleum como el tercer mejor aceite de oliva del mundo dentro su clasificación anual en la que incluye los 100 mejores del mundo.

En su edición de 2025, Valdenvero Hojiblanco solo ha sido superado por Monini Monocultivar Coratina, el monovarietal italiano de la aceituna que más veces ha conquistado el premio y el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina.

El aceite ciudadrealeño puede adquirirse en la web de Colival por un precio de 16,51 euros en lata de 500 mililitros y 17,48 euros en botella de cristal.

Producido a partir de aceitunas de variedad hojiblanca, su nombre procede de Valdepeñas y 'envero', en alusión al grado de maduración en la que se recoge el fruto.

Este AOVE se obtiene de la cosecha temprana de la aceituna de principios de octubre y noviembre molturada con la técnica de la elaiotecnia extrema, una modalidad en la que prima la calidad del aceite a su cantidad.

Dos premios más

Además del bronce cosechado por Valdenvero Hojiblanco, Colival ha obtenido también el premio a la mejor mujer productora y mejor maestra de almazara.



Entre los cien mejores aceites, 67 se producen en España y de ellos 9 en Castilla-La Mancha.

En total, en la clasificación están representados once países: España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China.