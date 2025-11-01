Javier (26), de consultor en Madrid a abrir un restaurante en Talavera de la Reina: "Cada cliente debe salir más feliz"

Talavera de la Reina suma un nuevo y cuidado local a su mapa gastronómico. El alcalde, José Julián Gregorio, junto al edil de Deportes, Antonio Núñez, y el de Cultura, Enrique Etayo, asistieron este viernes a la inauguración del Restaurante Recoveco, ubicado en el número 42 de la avenida del Príncipe y dirigido por Javier Prieto, un joven hostelero de tan solo 26 años que ha hecho de su vocación una forma de vida.

El alcalde ha dado la bienvenida a este nuevo negocio, al que ha deseado "el mayor de los éxitos", agradeciendo a su impulsor "su apuesta por la ciudad, para ayudarla a seguir creciendo económicamente y creando empleo". Recoveco nace con una plantilla de cinco trabajadores y una propuesta culinaria que aspira a consolidarse como referencia en la hostelería talaverana.

Javier Prieto, su creador, dejó atrás su carrera como consultor estratégico en Madrid "para seguir lo que realmente me hacía feliz: crear momentos alrededor de una mesa". Formado junto a grandes nombres de la gastronomía —entre ellos Ferran Adrià, con quien compartió más de 100 horas de formación en un máster de Gestión de Restauración—, Prieto aprendió que "la verdadera excelencia nace de los pequeños detalles y del deseo constante de mejorar".

Su trayectoria le llevó también al Corral de la Morería, referencia en Madrid, donde afianzó su pasión por el servicio genuino y cercano. Esa filosofía impregna ahora cada rincón de Recoveco: un espacio acogedor donde "cada detalle importa, cada servicio cuenta una historia y cada persona debe salir un poco más feliz de lo que llegó".

Tradición y modernidad

La carta combina tradición castellanomanchega y guiños contemporáneos, con platos pensados para compartir "con la mano y de un bocado": desde la mejor gilda de la comarca (2,50 €) o el bikini de lomo ibérico Gregorio Cruz y queso manchego (6 €), hasta la vieira a la brasa con mayonesa de kimchi (5,50 €) o el matrimonio de boquerón y anchoa sobre brioche a la brasa (3,50 €).

Entre los principales destacan "la mejor tortilla española de la zona" (8,50 €), la corvina a baja temperatura con salsa de gilda (22 €) o el solomillo de cerdo ibérico a la brasa con ajitos al fino Quinta (23 €). Los más carnívoros pueden decantarse por un entrecot de vaca gallega (26,50 €) o el txuletón de buey 100 % raza avileña a la brasa, que alcanza los 100 €/kg.

Los postres son otra invitación al recuerdo: tarta de queso con dulce de leche, torrija con helado de leche merengada, flan meloso de queso manchego o la naranja a la brasa con helado de nuez pecana (entre 6 y 6,50 €).

Invitación al viajero

Además, Recoveco quiere mirar más allá de la clientela de Talavera. Situado a pocos kilómetros de la A-5, el restaurante se presenta como una parada para los viajeros que cruzan la ruta hacia Extremadura o Andalucía.

"Si tu viaje te lleva hacia Extremadura o Andalucía, queremos ser esa parada que recuerdes con una sonrisa. En Recoveco encontrarás algo diferente: productos de calidad y un servicio que te hace sentir como en casa, aunque estés de paso", explican desde el local.