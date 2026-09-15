La Feria Comedy llena dos noches el stand de Globalcaja en el recinto ferial de Albacete con cerca de 50 humoristas

Óscar Nos y Buitrago se proclaman ganadores de la tercera edición de La Feria Comedy. Globalcaja

La Feria Comedy ya se ha hecho un hueco en la programación de la Feria de Albacete. El concurso de monólogos organizado por Globalcaja y el humorista Jesús Arenas ha celebrado este año su tercera edición con cerca de 50 participantes y dos noches de lleno en el stand de la entidad en el Recinto Ferial.

El certamen, que nació para ofrecer un escenario a nuevos talentos de la comedia, ha reunido en esta edición a medio centenar de aspirantes, de los que finalmente fueron seleccionados seis finalistas para protagonizar las dos galas celebradas este domingo y lunes.

La primera de ellas tuvo lugar el domingo 13 de septiembre y terminó con Óscar Nos como ganador, mientras que Rakel Molina consiguió el segundo premio y Joseba Alzueta, el tercero.

La segunda gala se celebró este lunes 14 de septiembre y tuvo como vencedor a Buitrago, que compartió escenario con los otros dos finalistas de la noche, Mar del Castillo y Mario Velasco.

Las actuaciones de los seis participantes se completaron con la presencia de dos humoristas invitados, Diego Arjona y Miki Dkai, en unas noches conducidas por Jesús Arenas y marcadas por la interacción y la complicidad con el público.

Dos noches de lleno

El público volvió a responder a la propuesta y llenó el espacio de Globalcaja durante las dos galas, consolidando una iniciativa que, después de tres ediciones, ha conseguido hacerse un hueco dentro de la programación del stand de la entidad durante la Feria de Albacete.

Los dos ganadores, Óscar Nos y Buitrago, recibirán además del premio del público la oportunidad de actuar en la Noche Globalcaja de la próxima edición del Festival del Humor de Castilla-La Mancha.

La Feria Comedy refuerza así su carácter de escaparate para artistas que buscan hacerse un hueco en el mundo de la comedia y permite incorporar una propuesta diferente a la amplia programación cultural de la Feria de Albacete.

La creciente participación registrada este año y la respuesta de los asistentes consolidan un formato que Globalcaja puso en marcha con el objetivo de abrir su espacio del Recinto Ferial a nuevas propuestas culturales y dar visibilidad a artistas emergentes.

Tras tres ediciones, el concurso se suma a la programación de un stand que durante la Feria de Albacete se convierte en punto de encuentro para los ciudadanos y que mantiene la apuesta de la entidad por la cultura, el talento y las personas.