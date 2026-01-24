Ana M. Ángel Esteban, psicóloga: "Quienes padecen sexomnia sienten culpa y vergüenza, pero puede tratarse"

Nueva entrega del consultorio de la psicóloga y sexóloga toledana Ana M. Ángel Esteban en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un espacio en el que abordamos cuestiones relacionadas con la mente, las emociones y la sexualidad.

En esta ocasión, la experta ofrece todas las claves y despeja todas las dudas sobre un fenómeno tan desconocido como impactante: la sexomnia, un trastorno del sueño que puede implicar conductas sexuales durante el descanso, sin conciencia ni recuerdo posterior.

La sexomnia es una parasomnia, es decir, un trastorno del sueño poco común y bastante desconocido, pero con importantes implicaciones psicológicas, personales y legales.

1. ¿Qué es la sexomnia y por qué es tan importante conocerla? La sexomnia es un trastorno del sueño en el que una persona puede realizar conductas sexuales mientras duerme, sin ser consciente de ello ni recordarlo después. Es importante conocerla porque no es una conducta voluntaria ni un problema moral, sino un trastorno real que afecta a la convivencia, a la salud emocional de quien la sufre y que, en algunos casos, puede tener consecuencias legales. 2. ¿Por qué se produce esta conducta y no otra? El cerebro sigue siendo un gran desconocido. La sexomnia puede aparecer como una forma de liberación del estrés prolongado, la privación del sueño, el consumo de alcohol o algunos fármacos. La persona no elige esta conducta, porque ni siquiera la recuerda. La existencia de otros trastornos del sueño aumenta el riesgo: es frecuente que haya antecedentes de sonambulismo. La sexomnia se produce cuando el cerebro no completa el proceso de despertar; el cuerpo puede activarse mientras la conciencia permanece dormida.

3. ¿Cuál es la repercusión emocional en la persona y su entorno? En consulta, quienes padecen sexomnia suelen llegar con culpa, vergüenza, miedo y ansiedad, especialmente cuando descubren lo que ocurre a través de su pareja o de un familiar. La falta de control genera una gran indefensión y puede derivar en miedo a dormir. En la pareja, la sexomnia provoca confusión, inseguridad y desconfianza, ya que cuesta entender el carácter involuntario del trastorno. Durante la noche, mientras uno duerme, pueden producirse conductas sexuales inesperadas —a veces forzadas o violentas— que descolocan profundamente a la otra persona. 4. ¿Puede tener consecuencias legales? Este es uno de los aspectos más delicados. Aunque hablamos de ausencia de conciencia e intención, la valoración legal es compleja. Los análisis se realizan mediante pruebas objetivas de sueño, pero su interpretación varía según el tribunal o perito que valore el caso. En algunos procedimientos judiciales, los informes psicológicos y los estudios de sueño son esenciales para determinar la responsabilidad. Por eso, resulta fundamental un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.

5. ¿Existe tratamiento para la sexomnia? Sí, la sexomnia puede tratarse y controlarse, y su abordaje suele ser multidisciplinar. Desde la psicología, se trabaja la reducción del estrés, la higiene del sueño, la gestión emocional y, en muchos casos, la terapia de pareja. En determinados casos, el tratamiento médico con fármacos ansiolíticos —como el clonazepam— puede ayudar a regular el sueño y reducir los episodios. Cuando se sigue el tratamiento adecuado, la evolución suele ser favorable, mejorando notablemente la calidad de vida y la relación de pareja.

