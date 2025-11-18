Nerpio celebra el XX aniversario de su Feria de la Nuez con ganas de ser descubierto: "Es un valle de nogales espectacular"

La bella localidad albaceteña de Nerpio se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes del año con la celebración del XX aniversario de su Feria de la Nuez y Productos Tradicionales, una cita declarada de Interés Turístico Regional.

La feria regresará el 21, 22 y 23 de noviembre con un amplio programa, talleres para todas las edades, degustaciones, música en directo y actividades que homenajearán a quienes han hecho posible estas dos décadas de feria.

La edición de este año volverá a situar en el centro la tradición de los oficios tradicionales y la excelencia de la Nuez de Nerpio. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo, los visitantes podrán recorrer los puestos, participar en talleres, asistir a demostraciones gastronómicas, disfrutar de música en vivo y conocer de primera mano la cultura ligada al territorio.

El alcalde de Nerpio (segundo por la izquierda) durante la presentación de la Feria.

El alcalde de Nerpio, José Antonio Gómez, ha subrayado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que esta edición tiene un significado especial por coincidir con el vigésimo aniversario de la feria.

Ha explicado que el Ayuntamiento quiere reconocer expresamente a las personas y colectivos que han hecho posible esta trayectoria, desde asociaciones de mujeres, asociaciones de ganaderos, diferentes colectivos del municipio, hasta artesanos y personas a título personal. La gala de presentación y reconocimiento se realizará el viernes 21 a partir de las 19:00 horas en la Casa de Cultura.

Programación completa

Viernes 21 de noviembre 19:00 horas. Entrega de los premios honoríficos Nuez de Oro de Nerpio y nombramiento de embajador/a del año en el salón de actos de la Casa de Cultura. Actuación musical posterior.

Sábado 22 de noviembre 10:00 horas. Apertura de la feria.

10:00 horas. Pasacalles con la Banda de Música Municipal de Nerpio.

11:00 a 14:00 horas. Talleres demostrativos: orujo, esencias de plantas aromáticas, embutidos, esparto, magras, pan tradicional, arreglo y toque de cencerros y música tradicional en la calle.

11:30 horas. Taller de elaboración de queso para niños (a partir de 7 años).

12:00 horas. Show cooking con degustación a cargo de José Javier Moreno Escudero.

12:00 horas. Degustación de cabrito celtríberico y cordero segureño (venta de tickets en el stand de la Asociación de Ganaderos).

12:00 horas. Taller de alfarería para niños.

12:00 horas. Juegos tradicionales. 16:00 horas. Reanudación de actividades.

16:30 horas. Talleres demostrativos incluyendo elaboración de dulces.

17:00 horas. Taller de queso para niños (7+).

17:00 horas. Actuación de grupos de música de Nerpio.

19:30 horas. Concierto del grupo “Aire Puro”.

23:00 horas. Actuación musical de “Grupo Marlene”.

Domingo 23 de noviembre 10:00 horas. Talleres demostrativos durante toda la mañana: orujo, esencias, demostración de corte de esquilo oveja, etc.

11:00 horas. Demostración “Cómo partir nueces… BIEN” y concurso de partir nueces.

11:30 horas. Taller de elaboración de queso para niños.

12:00 horas. Taller infantil de cocina con el chef Daniel Lillo (“Mini chefs en acción”).

12:00 horas. Taller de alfarería para niños.

12:00 horas. Taller de prehistoria para niños (8+ acompañados).

16:00 horas. Cierre oficial de la feria.

El alcalde ha destacado que, además de la propia feria, visitar Nerpio es una oportunidad única de conocer un entorno privilegiado, al que ha definido como un "paraíso natural y cultural".

En su valoración ha insistido en el entorno único del municipio en esta época del año: "Es un valle de nogales con puentes que, en esta época, con el cambio de tonalidad de las hojas, es espectacular".

Producto con Denominación de Origen

La feria permitirá poner en valor otro de los elementos fundamentales del municipio: la Nuez de Nerpio, que celebra su tercera edición con Denominación de Origen Protegida (DOP). Este fruto procede de 193 hectáreas de nogales tradicionales y se distingue por su sabor más intenso, su secado natural y un tamaño medio.

Gómez ha detallado cómo reconocerla frente a otras variedades del mercado: "No tiene una nuez tan blanca como las de California. Se seca de manera natural, por lo tanto no la ves totalmente como si estuviese lavada. Es una nuez de un tamaño no muy grande y no limpia del todo. El sabor es mucho más fuerte que el resto de nueces que estás comiendo".

La declaración como Denominación de Origen ha supuesto una revalorización del precio en los últimos años y un impulso a la economía local. El Ayuntamiento ha esperado que este sello de calidad contribuya a que en lugar de las cuatro o cinco explotaciones que viven exclusivamente de la nuez, pasen a ser "15, 20, que permita crear empleo" y dé al consumidor la oportunidad de disfrutar de un producto único.

Además, los visitantes encontrarán en la feria y los puestos productos derivados de la nuez, como el aceite, la harina o la crema de nuez, que se obtienen aprovechando el 100 % del fruto gracias a proyectos de innovación desarrollados por la asociación de productores.

Un paraíso poco conocido

Más allá de la propia feria, Nerpio ofrece un entorno natural privilegiado, rodeado de nogales centenarios, ríos y un valle que en otoño alcanza uno de sus momentos más especiales.

El municipio es también uno de los grandes referentes del arte rupestre levantino y esquemático, con más de 80 abrigos inscritos como Patrimonio de la Humanidad desde 1998, lo que representa el 13 % del arte rupestre levantino a nivel nacional.

La programación de la feria incluirá, de hecho, un taller de arte rupestre. A ello se suman su castillo medieval, la atalaya de Vizcable, su arquitectura tradicional y su gastronomía vinculada a la ganadería y los productos locales.

Finalmente, el alcalde ha lanzado una invitación directa a vivir la feria y conocer el municipio, asegurando que "el que no conoce Nerpio le falta un gran desconocido por conocer". Por ello, Gómez ha instado a los lectores a visitar la localidad, destacando que: "Yo aprovecho para invitar a todo el que quiera visitar nuestro municipio, no ya solamente el fin de semana próximo, sino cualquier fin de semana del año. Es un buen momento para venir a Nerpio".