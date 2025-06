Julio García, experto en comunicación de Toledo: "Las discusiones aumentan en verano y así podemos evitarlas"

Con la llegada del verano y el calor, las relaciones personales pueden verse sometidas a una presión añadida. Las altas temperaturas, la alteración de rutinas, la falta de sueño y el incremento de la convivencia intensiva en vacaciones generan un terreno fértil para los malentendidos y las discusiones. Por este motivo, saber comunicarse resulta imprescindible.

El experto en comunicación emocional Julio García Gómez, natural de Toledo, considera que el verano requiere un cambio de enfoque en la forma de relacionarnos. "El calor no solo agota físicamente, también puede intoxicar nuestras palabras, alterar el tono de voz y bloquear la empatía si no lo gestionamos bien", señala.

Para el especialista, la clave está en adaptar la comunicación a las condiciones del entorno. "Igual que regulamos la actividad física según la temperatura, deberíamos hacer lo mismo con nuestras conversaciones", explica.

Por eso recomienda reservar las horas más frescas del día -por la mañana temprano o al anochecer- para abordar temas de mayor profundidad, tanto en casa como en el trabajo. Las horas centrales, con temperaturas más extremas, conviene dejarlas para conversaciones ligeras o para el silencio reparador.

Soluciones para cada ámbito

En el entorno familiar, García Gómez apunta que el calor, la falta de sueño y el cambio de hábitos pueden influir en nuestro estado de ánimo, y eso se refleja en cómo hablamos con nuestros hijos, nuestra pareja o nuestros mayores. "Procuremos no hablar más de la cuenta para no gastar energía. No por hablar más nos comunicamos mejor. Sepamos condensar la información que queremos transmitir", destaca.

También recomienda dosificar la utilización del móvil al mínimo necesario y aprovechar los momentos del desayuno, comida o cena para hablar.

En pareja, el experto advierte de que la irritabilidad puede hacer saltar la chispa por detalles menores. "Muchos conflictos y guerras han arrancado en verano", recuerda. En este sentido, propone dejar las grandes discusiones para las franjas valle de calor. Si no es posible mantener una conversación tranquila en un momento dado, incluso recomienda utilizar mensajes escritos.

En el trabajo, tampoco conviene bajar la guardia. García Gómez recomienda utilizar en las reuniones mensajes cortos y directos para no 'sofocar' al interlocutor, no acalorarse con elevaciones de tono y no gastar más energías de las necesarias.

Por último, en las relaciones sociales, el especialista aconseja emplear con moderación los chats y el teléfono para no gastar energía en el cara a cara de las horas centrales del día.

"Hay que tomar con calma las decisiones"

Por último, como consejo general, recomienda tomar con calma las grandes decisiones para no "calentar" demasiado el ambiente y no acometer medidas desacertadas.

"La buena comunicación no debe verse afectada por las altas temperaturas que se padecen, sino que debemos saber sacar partido al mayor tiempo de que podamos disfrutar, con más horas de luz y sol, para mejorar nuestras relaciones", concluye.