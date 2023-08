Consejos especiales si te metes en una aplicación para ligar y buscar pareja

Están de moda las aplicaciones para ligar o encontrar pareja. Aunque en la pandemia se disparó su uso, cada vez se utilizan más con múltiples finalidades, y en verano aún más. Nos encontramos de todo y de todo tipo de personas y personalidades, por lo que hay que tener un cuidado extremo si no queremos "jugárnosla" cuando decidimos descargarnos alguna de estas, que hay múltiples para todo.

Te lo digo porque cuando buscas una mera diversión, puede convertirse en todo lo contrario, en una de tus peores pesadillas. Tienen ventajas también, sí, pero vamos a ver cuales son los peligros, cuidados y consejos a seguir si decides meterte en una de ellas. Abre bien los ojos y lee con detenimiento, pero sobre todo no olvides lo que te voy a decir cuando comiences a usarla.

Las razones por las que alguien se descarga estas aplicaciones suele ser para conocer gente, para encontrar una pareja estable, sexo e incluso para inflar su ego viendo la cantidad de propuestas que le llegan… Todo en una medida normal, bien está, pero su uso puede llegar a convertirse en adictivo. Como el que echa a las tragaperras y unas veces tiene premio y otras no: pueden aparecen 300 pretendientes, dos, cero…

Lo hacen también personas con pareja estable, buscando romper la monotonía, la falta de cariño e interés y la falta de sexo que el otro no les da.

¿Hay formas de ser que no debieran meterse en estos "fregaos"? ¿Hay condiciones vitales o circunstancias que nos hacen susceptibles?

Recomendaciones importantes

1. Lo primero y más importante es NO IR CON NECESIDAD, no ser impulsivos, porque entonces nos toparemos y aceptaremos muchos perfiles peligrosos, con los que lo pasaremos mal sí o sí.

2. No debieran exponerse, ni siquiera planteárselo, las personas que acaban de tener una ruptura reciente. Están aún muy sensibilizados y, dejándose llevar por la costumbre de estar en pareja o por la ira, tomarán decisiones equivocadas también con consecuencias emocionales.

3. HAY QUE TENER FORTALEZA EMOCIONAL, para saber controlar por dónde y con quién te mueves. Hay que tener muy claro qué quieres y qué no. Hay que ser capaz de cortar con el primer indicador de que algo no te cuadra. Nada de relativizar como quizás hiciste con tu anterior pareja, no, aquí se corta por lo sano sobre todo porque es alguien a quien aún no conoces y con quien puedes pasarlo mal o peor. (Esto poniéndonos en el caso de lo negativo, lo positivo ya está ahí también si lo sabes ver)

4. Si eres una persona muy exigente, puede ocurrir que te quedes "atascado" en el "y si…" ¿ Y si encuentro otro mejor? y así te creas a tí mismo una angustia que solo se romperá desinstalando la aplicación.

Y vamos al meollo de la cuestión, de cómo actuar una vez que has decidido empezar a ver posibles pretendientes y a aceptarles o a lanzarte tú.

Voy a centrarme en las aplicaciones que son para buscar pareja estable porque son en las que más expectativas pueden ponerse cuando crees encontrar a alguien que te cuadra y con quien más se va a sufrir si resulta ser un manipulador o un coleccionista de mujeres, o en el caso de las mujeres, que sean coleccionistas de hombres y que jueguen con todos pero no quieran comprometerse con ninguno y viceversa.

Tenemos que contar con que existen muchas posibilidades de ser rechazados y de sufrir ghosting, por lo que hay que tener la autoestima protegida, simplemente teniendo esto en cuenta. ¡Y no pasa nada eh! ¡Que les den!

Hay que tener muy en cuenta la intuición, esa sabiduría inconsciente que llevamos de serie algunas personas y que te dice por aquí sí o por aquí no, y que casi siempre acierta. Hay que escucharla aunque nuestro deseo de que sea otra cosa intente sabotearla.

Si realmente piensas en una pareja estable, hay que descartar a todos los que pongan que "les gustaría conocer gente". Estos no nos sirven. Sabes ya, y bien clarito te lo está poniendo, que habrá otras 120.000 o más. Así que ahí ni te pares. ¡Fuera!

No dar de primeras nuestros teléfonos ni datos personales.

Consejos a la hora de quedar

Cuando lleves unos días hablando con esa persona que parece que te hace tilín, HAY QUE QUEDAR YA, CUANTO ANTES, es necesario porque corres el peligro de engancharte y luego llevarte una desilusión cuando os veáis. Quedando vas a ver algo tan importante como la forma de expresarse, moverse, miradas, gestos, entonaciones al hablar, y en definitiva verás si sientes la química o simplemente sería un buen amigo para compartir algunas actividades o sexo, si los dos lo decidís así. Los dos. Si no sientes nada, fuera!

Mejor si es alguien de tu ciudad o cercano, porque el contacto va a ser más fácil y frecuente y hasta es posible que tengáis algún conocido en común. Da más confianza, de entrada.

Decir a alguien dónde hemos quedado, que sea un sitio público y jamás llevarle a casa ese primer día. Existen los psicópatas, no sólo en las películas, y las locas…

Cuidado con los de los elogios, con los que te dicen nada más conocerte y en los primeros días, algo que a todas nos encanta oír: me encantas, no paro de pensar en ti, voy a soñar contigo... Simplemente son "palabritas" y es su forma de ligar y para nada demuestran que podamos ser las únicas, o está desesperado, que es otra opción. ¡Fuera!

No intentemos dar una imagen ideal, seamos como realmente somos, espontáneos, y en estos sitios más todavía. Si es que no hay nada que perder y no tienes que tener miedo a ser juzgado porque aquí te vas a encontrar mucha mentira: perfiles falsos, edades falsas, fotos de hace muchos años o de otros... Tienes que estar preparado para todo.

Sobre preguntar en qué trabajan y cuándo dinero ganan. Esto me lo comentan mucho en la consulta. Pues hay que preguntar en qué trabajan, por supuesto, porque se sobreentiende que un nivel equiparable al nuestro influye. El dinero, pues bueno, mientras que no sea un o una mantenida… pero cada uno también decide sabiéndolo previamente. El amor todo lo puede pero también todo lo joroba, a veces.

No nos olvidemos, mejor dicho, tengamos muy presente que aquí se camuflan muchos estafadores emocionales, también mujeres (siempre hablo en general, aunque hay más hombres que mujeres que manejan estas aplicaciones), que van a intentar ganarnos para conseguir básicamente dinero y más dinero, todo el que puedan, a través de halagos infinitos de libro, a través de hacernos sentir las personas más maravillosas y únicas del planeta y también usando el victimismo, dándonos pena. Son muy hábiles para percibir la empatía, la bondad y la generosidad de sus víctimas. Pues ya sabéis: NADA DE PENAS, NADA DE DINERO, NADA DE IMÁGENES DE CONTENIDO CALENTITO. Nada de nada de eso tan peligroso… Fuera, ahora que estamos fuertes, ahora que aún no nos ha sensibilizado, fuera sin miramientos.

No hay prisa para decidir y es poco probable que el primero que aparezca sea nuestro príncipe.

Insisto en lo que decía al principio, que no hay que preocuparse ni sentirse mal si nos rechazan, que nooooo, que solo significa que este no es y ya está. No hay nada en ti, sino en el otro, que no hace posible que sigáis hablando. Si ves que te obsesionas, si ves que te sientes con ansiedad, tienes que dejar de usar estas formas de encontrar pareja porque el camino no es de rosas. Ahí está la clave.

Hay aplicaciones que de entrada parecen más serias que otras para estos fines. Si solo buscas sexo, ya sabes cuales son, pero si buscas algo serio, las aplicaciones de pago por lo menos te garantizan que un buen porcentaje de los que no interesan, no estarán.

Bueno, pues ya sabes qué hacer y qué no hacer si decides meterte en este mundo, que ya eres mayorcito y mayorcita y con experiencias.

Ana M. Ángel Esteban. Psicóloga y sexóloga. Teléfono 615 22 46 80. Perfiles en Twitter y Facebook.

