La N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real). Google Maps

Tragedia en Fuente el Fresno (Ciudad Real): muere un ciclista de 53 años al ser atropellado por un turismo

Un ciclista de 53 años ha fallecido este miércoles por la mañana tras ser atropellado por un turismo en la carretera N-401, a la altura del término municipal de Fuente el Fresno (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el trágico accidente se ha producido a las 09:04 horas en el kilómetro 155 de la N-401, carretera que cruza la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Los sanitarios han atendido al ciclista, que ha salido despedido hacia la cuneta a consecuencia del impacto, pero no han podido hacer nada por salvar su vida y únicamente han podido certificar su fallecimiento.