Localizan en buen estado a la menor de 15 años desaparecida desde este domingo en Puertollano

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha confirmado a través de sus redes sociales la localización de Nazaret en buen estado, la menor de 15 años que había desaparecido en Puertollano (Ciudad Real).

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) había informado de la búsqueda de la joven después de que se hubiera perdido la pista el pasado domingo 27 de septiembre.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior había publicado una fotografía y detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según el CNDES, la joven mide 1,55 metros y pesa 50 kilos. Además, tiene el pelo castaño y los ojos marrones.

Además, precisaban que la última vez que se la vio llevaba puesta una camiseta de tirantes blancas con rayas negras y un estampado de Mickey Mouse, además de unas mallas ajustadas de color blanco con manchas negras.

Desde el CNDES instaban a quien pudiera tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.