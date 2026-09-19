Un trabajador de 35 años, herido grave al ser atropellado por un camión en una empresa de Illescas

Un trabajador de 35 años ha resultado herido grave al ser atropellado por un camión en Illescas (Toledo).

Tras ser atendido en el lugar de los hechos, ha sido trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 22.25 horas de la noche de este viernes, en una empresa de logística ubicada en la Avenida Puerto Seco del municipio.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.