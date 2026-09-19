Herido un joven de 21 años al ser agredido con un arma blanca durante una reyerta en Talavera de la Reina

Un joven de 21 años ha resultado herido durante una reyerta en Talavera de la Reina. El varón ha sufrido una agresión con un arma blanca y ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la reyerta ha ocurrido a las 7.21 horas de la mañana de este sábado, en la calle Gregorio de los Ríos, en el marco de la celebración de las Ferias y Fiestas de San Mateo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.