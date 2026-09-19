Arranca el juicio contra el acusado de exhibirse y abusar de su sobrino de 9 años en Almagro: piden 5 años de cárcel

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 23 de septiembre a un hombre por un delito continuado de exhibicionismo y otro de agresión sexual a su sobrino de nueve años.

La Fiscalía pide una pena de cárcel de cinco años y seis meses por unos hechos que habrían ocurrido en el año 2024, cuando el acusado convivía en el mismo domicilio de Almagro junto a su madre, sus hermanas y su sobrino.

Según el escrito, el procesado habría protagonizado en varias ocasiones conductas de carácter sexual delante del niño, además de mantener un contacto de naturaleza sexual con el menor.

El documento también habla de otro episodio ocurrido mientras el niño se encontraba en el baño, unos hechos que habrían provocado que el menor se asustara y comenzara a gritar.

Por el primero de ellos reclama un año de prisión, mientras que por el segundo solicita cuatro años y seis meses de cárcel, lo que eleva la petición conjunta a cinco años y medio.

Asimismo, solicita que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del menor, de su domicilio, de su centro escolar o de cualquier otro lugar que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante tres años.

También reclama una medida de libertad vigilada durante cinco años, que comenzaría a ejecutarse una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Entre las pruebas propuestas para la vista figura el interrogatorio del acusado y distintas declaraciones testificales y periciales.

En el caso del menor, la Fiscalía solicita que durante el juicio se reproduzca la prueba preconstituida ya practicada para evitar que tenga que asistir personalmente a la vista oral.